Как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи: этот лайфхак облегчит вам жизнь
Многие люди любят есть рыбу. Однако, чистить ее дело не из самых любимых. Чешуя может довольно плохо забираться ножом, а еще она неприятна на ощупь и скользкая. Поэтому эксперты поделились удобным способом.
Лайфхаком поделились на странице "_sad_mechta" в Instagram.
Технология очистки:
Сначала целую рыбу положите в раковину. Затем обдайте ее кипятком.
Снимите чешую руками или другими средствами. Она размякнет и будет очень легко сдвигаться сама.
Как известно, любая рыба имеет жирные кислоты Омега - 3, которые просто необходимы нашему организму для полноценной работы сердца, чистых сосудов, активного мозга.
Организм, насыщенный омегой, никогда не подвергнется депрессии, нервному срыву или болезням. Омеги-3 больше всего содержится в красной рыбе, в частности ею богаты лосось и семга. Также жирная сельдь или скумбрия также отлично подойдут.
Кроме того, употреблять около 30 граммов любой рыбы нужно всем, у кого есть проблемы с артериальной гипертонией.
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