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Как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи: этот лайфхак облегчит вам жизнь

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Воскресенье 16 января 2022 07:33
Как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи: этот лайфхак облегчит вам жизнь Как быстро почистить рыбу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди любят есть рыбу. Однако, чистить ее дело не из самых любимых. Чешуя может довольно плохо забираться ножом, а еще она неприятна на ощупь и скользкая. Поэтому эксперты поделились удобным способом.

Лайфхаком поделились на странице "_sad_mechta" в Instagram.

Технология очистки:

Сначала целую рыбу положите в раковину. Затем обдайте ее кипятком.

Снимите чешую руками или другими средствами. Она размякнет и будет очень легко сдвигаться сама.

Как известно, любая рыба имеет жирные кислоты Омега - 3, которые просто необходимы нашему организму для полноценной работы сердца, чистых сосудов, активного мозга.

Организм, насыщенный омегой, никогда не подвергнется депрессии, нервному срыву или болезням. Омеги-3 больше всего содержится в красной рыбе, в частности ею богаты лосось и семга. Также жирная сельдь или скумбрия также отлично подойдут.

Кроме того, употреблять около 30 граммов любой рыбы нужно всем, у кого есть проблемы с артериальной гипертонией.

Ранее мы сообщали, как почистить селедку быстро и без костей за 1 минуту.

Также мы писали, что нутрициолог рассказала, кому нельзя есть красную рыбу.

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