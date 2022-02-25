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Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники: видео

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Пятница 25 февраля 2022 15:21
Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники: видео Коллаж РБК-Украина: украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники
Автор: Светлана Мащенко

После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины многие наши соотечественники бросились защищать родную землю. Один из таких - мужчина, который голыми руками бросился останавливать вражескую технику.

Видео отчаянного поступка появилось в сети.

На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается ее остановить.

Где именно это происходило, не сообщается.

Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

Ранее мы писали также о герое украинского матроса, который пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост в Геническе, дабы не дать врагу пройти.

Также сообщалось, как собственноручно сделать коктейль "Молотова".

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