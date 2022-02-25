ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українець голими руками зупиняв колону ворожої техніки: відео

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 15:21
Українець голими руками зупиняв колону ворожої техніки: відео Колаж РБК-Україна: Українець голими руками зупиняв колону ворожої техніки
Автор: Світлана Мащенко

Після вторгнення російських ворожих військ на територію України багато наших співвітчизників кинулися боронити рідну землю. Один з таких - чоловік, який голіруч кинувся зупиняти ворожу техніку.

Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі.

На кадрах видно, що чоловік став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і намагається її зупинити.

Де саме це відбувалося, не повідомляється.

Проте техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми писали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, аби підірвати міст в Генічеську, щоб не дати ворогові пройти.

Також повідомлялося, як власноруч зробити коктейль "Молотова".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога