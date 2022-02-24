В Херсонской области взорвали мост: фото разрушений

В Херсонской области российские войска взорвали мост в Геническом районе. Также сообщается о захвате Северо-Крымского канала и Каховской ГЭС.

Очевидцы засняли, что часть моста разрушена.

Фото: Разрушенный мост под Херсоном (Геническ и Арабатская стрелка LIVE)

Кроме того, по сообщению Суспільне в Херсоне, со ссылкой на мэра Таврийска Николая Ризака, говорится о захвате Северо-Крымского канала и Каховской ГЭС.

"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел Грады, танки на ГЭС. Танки и Бтры приехали, вывесили флаг", - говорит Резак.

Соответствующее видео выкладывают жители области в Facebook.

По информации Крым. Реалии, военные, которые зашли в в Геническ, имели отметки Z. Такие отметки раньше видели на российской военной технике.