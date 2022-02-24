В Херсонской области взорвали мост: фото разрушений
В Херсонской области российские войска взорвали мост в Геническом районе. Также сообщается о захвате Северо-Крымского канала и Каховской ГЭС.
Фото появилось в местных группах в Facebook.
Очевидцы засняли, что часть моста разрушена.
Фото: Разрушенный мост под Херсоном (Геническ и Арабатская стрелка LIVE)
Кроме того, по сообщению Суспільне в Херсоне, со ссылкой на мэра Таврийска Николая Ризака, говорится о захвате Северо-Крымского канала и Каховской ГЭС.
"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел Грады, танки на ГЭС. Танки и Бтры приехали, вывесили флаг", - говорит Резак.
Соответствующее видео выкладывают жители области в Facebook.
По информации Крым. Реалии, военные, которые зашли в в Геническ, имели отметки Z. Такие отметки раньше видели на российской военной технике.
Ранее мы писали, что происходит сейчас в Харькове, Днепре и других городах.
Также появились фото уничтоженной военной техники российских войск.