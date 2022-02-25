Украинский боец взорвал мост вместе с собой, чтобы не дать врагу пройти

Инженер отдельного батальона Виталий Скакун-герой нашего времени. Он взорвал Генический автомобильный мост после вторжения российских войск в Украину , чтобы не дать врагу пройти. К сожалению, наш боец погиб на месте.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Спецоперация была проведена, чтобы остановить продвижение танковой колонны через Крымский перешеек.

Там врага одним из первых неприятеля встретил отдельный батальон морской пехоты. Было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызывался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но отойти оттуда он не успел.

"По словам побратимов Виталий вышел на связь, и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш побратим погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - говорится в сообщении.

Сейчас речь идет о том, что матрос Виталий Скакун может быть отмечен государственной наградой посмертно.

Украинцы в комментариях выражают восхищение нашим героем: "Родителям искренние соболезнования и низкий поклон за сына! Вечная память Герою!"; "Герои не умирают! Искренние соболезнования родным! Никогда не забудем!"; "Сыночек, Царствие тебе небесное, вечная память герою, родителям сострадания и великая благодарность за сына, низкий поклон".