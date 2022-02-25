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Украинский боец взорвал мост вместе с собой, чтобы не дать врагу пройти

Новина українською →
Геническ, Пятница 25 февраля 2022 11:15
Украинский боец взорвал мост вместе с собой, чтобы не дать врагу пройти Фото: украинский боец взорвал мост вместе с собой (фото facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Инженер отдельного батальона Виталий Скакун-герой нашего времени. Он взорвал Генический автомобильный мост после вторжения российских войск в Украину, чтобы не дать врагу пройти. К сожалению, наш боец погиб на месте.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Спецоперация была проведена, чтобы остановить продвижение танковой колонны через Крымский перешеек.

Там врага одним из первых неприятеля встретил отдельный батальон морской пехоты. Было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызывался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но отойти оттуда он не успел.

"По словам побратимов Виталий вышел на связь, и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш побратим погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - говорится в сообщении.

Сейчас речь идет о том, что матрос Виталий Скакун может быть отмечен государственной наградой посмертно.

Украинский боец взорвал мост вместе с собой, чтобы не дать врагу пройти

Украинцы в комментариях выражают восхищение нашим героем: "Родителям искренние соболезнования и низкий поклон за сына! Вечная память Герою!"; "Герои не умирают! Искренние соболезнования родным! Никогда не забудем!"; "Сыночек, Царствие тебе небесное, вечная память герою, родителям сострадания и великая благодарность за сына, низкий поклон".

Ранее мы писали о фото уничтоженной военной техники российских войск.

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