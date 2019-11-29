В Украине значительно выросла зарплата: кому повезло больше

В Украине за год выросли зарплаты на 16,4% (Фото: коллаж РБК-Украина(

В Госстате рассказали про заработную плату работникам разных сфер

В Украине средняя зарплата повысилась в октябре на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом год назад и составила 10 727 гривен. При этом уровень оплаты труда является ниже зафиксированного в июле пика в 10 971 гривну. Соответствующие данные приведены в исследовании Государственной службы статистики.

Отмечается, что реальная зарплата украинцев с учетом инфляции за год выросла на 9,2%.

Как заявил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, в сравнении с докризисным 2013 годом рост составил 18%. На своей странице в Facebook чиновник опубликовал график зарплат в Украине с 2010-го по нынешний год.

В Укарине реальная зарплата выросла за 9 месяцев 2019 на 9,6% (Фото: facebook.com)

В Госстате также рассказали, работникам каких сфер удалось больше других улучшить свои бюджеты. Так, самые большые зарплаты получали финансисты и страховщики - 19 571 гривну. К слову, за месяц она подросла на 9,2%. Оплата труда у работников IT-сферы также одна из самых высоких и в среднем в октябре составила 17 057 гривен.

А вот работники здравоохранения и и предоставления соцпомощи повышение уровня оплаты труда почувствовали меньше всех - в среднем их зарплата в октябре составила 7 002 гривны. Не на много лучше ситуация в сфере организации питания - 7 030 гривен.

Зарплаты работникам здравоохранения повысили меньше всех (Фото: коллаж РБК-Украина)

Между тем, общая сумма задолженности по выплате зарплаты по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 3438,0 миллионов гривен - это на 9,5% больше, чем месяцем ранее.

Традиционно самые высокие зарплаты были зафиксированы в октябре в столице - 15 862 гривен,а самая низкая была в Херсонской области и составила 8 277 гривен.

В Украине за год повысилась средняя зарплата до 10 727 гривен (Фото: скрин ukrstat.gov.ua)

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8 до 9 тысяч гривен.

Напомним, что в госбюджете-2020 предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

В октябре правительство Украины прогнозировало замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Минэкономики. Прогнозируется, что темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.