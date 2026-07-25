Дрони атакували Ростов, Енгельс та Луганськ: у містах виникли пожежі, горить будівля казарми

У ніч на 25 липня в Росії знову могли потрапити під атаку дронів кілька міст, внаслідок чого виникли пожежі. Також вибухи були у тимчасово окупованому українському місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.

Енгельс

Перший інцидент виник у Енгельсі. Приблизно о 02:40 низка російських каналів почали писати, що на місто нібито було здійснено атаку.

Трохи пізніше стала з'являтися інформація, що спалахнула будівля однієї з казарм. Ще через деякий час низка каналів написали, що, ймовірно, горить колишній штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Краснознаменної дивізії.

Але поки неясно, чи була все-таки атака. Паблік ASTRA зазначає, що вночі в Саратовській області оголошували ракетну небезпеку та загрозу застосування дронів. Але звуків атаки не було чути, тому не факт, що пожежа пов'язана з ударами.

Ростов

Приблизно о 03:30 росіяни масово стали скаржитися на вибухи у Ростові. Попередньо місто було під атакою дронів. Також у мережі були кадри дуже небезпечної роботи ППО, оскільки ракети іноді пролітали дуже низько.

Через деякий час у мережі з'явилися відео та фото, на яких видно пожежу. Що саме зайнялося, неясно, але губернатор регіону Юрій Слюсар звітував, що пошкодження отримали склади, комерційні організації та висотки, що будуються.

Луганськ

Під ударом чогось (поки незрозуміло, чого) опинився також тимчасово окупований Луганськ. В результаті атаки виникла велика пожежа і лунали вибухи. Що саме було атаковано, наразі невідомо.