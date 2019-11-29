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В Україні значно зросла зарплата: кому пощастило більше

STYLERЖиття    29.11.2019 - 07:08
В Україні значно зросла зарплата: кому пощастило більше
В Україні за рік зросли зарплати на 16,4% (Фото: колаж РБК-Україна

У Держстаті розповіли про заробітну плату працівникам різних сфер

В Україні середня зарплата підвищилася в жовтні на 16,4% у порівнянні з аналогічним періодом рік тому і склала 10 727 гривень. При цьому рівень оплати праці є нижчим від зафіксованого в липні піку в 10 971 гривню. Відповідні дані наведені в дослідженні Державної служби статистики.

Зазначається, що реальна зарплата українців з урахуванням інфляції за рік зросла на 9,2%.

Як заявив глава Мінекономрозвитку Тимофій Милованов, в порівнянні з докризовим 2013 роком зростання склало 18%. На своїй сторінці у Facebook чиновник опублікував графік зарплат в Україні з 2010-го по нинішній рік.

В Україні значно зросла зарплата: кому пощастило більше

В Україні реальна зарплата зросла за 9 місяців 2019 на 9,6% (Фото: facebook.com)

У Держстаті також розповіли, працівникам яких сфер вдалося найбільше поліпшити свої бюджети. Так, найбільш великі зарплати отримували фінансисти та страховики - 19 571 гривню. До речі, за місяць вона зросла на 9,2%. Оплата праці працівників IT-сфери також одна з найвищих і у середньому в жовтні склала 17 057 гривень.

А от працівники охорони здоров'я та надання соцдопомоги підвищення рівня оплати праці відчули менше за всіх - в середньому їх зарплата в жовтні склала 7 002 гривні. Не на багато краща ситуація у сфері організації харчування - 7 030 гривень.

В Україні значно зросла зарплата: кому пощастило більше

Зарплати працівникам охорони здоров'я підвищили менше за всіх (Фото: колаж РБК-Україна)

Між тим, загальна сума заборгованості по виплаті зарплати станом на 1 листопада 2019 року склала 3438,0 мільйонів гривень - це на 9,5% більше, ніж місяцем раніше.

Традиційно найвищі зарплати були зафіксовані у жовтні в столиці - 15 862 гривень,а найнижча була в Херсонській області і склала 8 277 гривень.

В Україні значно зросла зарплата: кому пощастило більше

В Україні за рік підвищилася середня зарплата до 10 727 гривень (Фото: скрін ukrstat.gov.ua)

У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8 до 9 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в держбюджеті-2020 передбачено зростання мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

У жовтні уряд України прогнозував уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Такі дані містяться в оновленому макропрогнозі Мінекономіки. Прогнозується, що темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році.

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