Украинцам урезали зарплаты: кому именно не повезло

Рынок труда в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Аналитики представили исследование рынка труда в Украине за 3-й квартал

В Украине на работу чаще всего берут на вакансию продавца - работодатели искали эти специальности 7,4 тысяч раз. Самой стабильной сферой, где денежное вознаграждение в течение полугода держится на одном уровне (около 10 тысяч гривен), является производство. Соответствующие данные после исследования рынка труда представили аналитики.

Эксперты сообщили, что зарплаты в Украине в 3-м квартале упали на 17% по сравнению с предыдущим.

Зарплата в Украине (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Отмечается, что домашнему персоналу предлагают зарплату на 44% меньше, чем во 2-м квартале. Представителям этой сферы предлагают в среднем 5,5 тысяч гривен.

В то же время под Киевом можно получать приблизительно 12,5 тысяч гривен.

Исследование показало, что уменьшение зарплат происходило также в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работодатели предлагали уже на 22% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. В первых месячный оклад может быть 5,8 тысяч гривен, а у барменов - 7,1 тысяч гриве.

Наибольшая средняя зарплата по Украине предлагается строителям - 12,3 тысяч гриве, а в Закарпатской области их заработок достигает и 20 тысяч.

Работникам транспортной сферы выгоднее всего искать вакансии в Киевской области, где за их труд предлагают 17 тысяч гривен. Для сравнения приводятся данные по Украине среднего уровня зарплат в логистике - 11,2 тысяч гривен.

Какие вакансии интересуют работодателей

На популярной онлайн-платформе в 3-м квартале работодатели всего разместили 68 тысяч вакансий. В спросе остаются представители торговой сферы - 27% всех предложений.

На 2 месте по популярности специалисты по логистике -17%.

В барно-ресторанной и строительной индустрии работодателям нужны по 14% специалистов.

Меньше всего ищут специалистов аграриев.

За период с июля по сентябрь продавцов искали 7,4 тысяч раз со средним доходом примерно 7,5 тысяч гривен.

Водителей искали 5,2 тысяч раз и предлагали около 15 тысяч гривен.

Поваров работодатели искали 3,3 тысяч раз, а за работу обещали в среднем 10 тысяч гривен.

В рейтинге востребованных работников крупнейшие оклады предлагают плиточнику, штукатуры и каменщику - 20 тысяч гривен в месяц.

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Активность соискателей

Аналитики отмечают, что украинцы чаще ищут временный и частичный виды занятости, чем постоянный.

Объявления о временной работе с полной занятостью интересуют перспективных работников меньше, и конкуренция почти вдвое ниже - 8 обращений к работодателям.

Чаще всего соискатели пытаются связаться с работодателями в понедельник.

Чем ближе к концу недели, тем меньше откликов на объявления по трудоустройству.