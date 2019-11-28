Средняя зарплата украинцев вернулась на уровень начала лета

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зарплата пока ниже пика, достигнутого перед парламентскими выборами

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2019 года составила 10727 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 16,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Однако уровень зарплат по-прежнему ниже пика, достигнутого в июле (10 971 грн)

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре 2019 года к октябрю прошлого года выросла на 9,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 15862 грн, самая низкая - в Херсонской области - 8277 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19571 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7002 грн и "Временное размещения и организация питания" - 7030 грн.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1 Минэкономики, согласно которому экономика вырастет на 3,7%.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12 497 грн в 2020 году, в 14 187 грн в 2021 году и 16 014 в 2022 году.