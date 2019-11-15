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Учителей ждут сюрпризы с зарплатами: кому повезет

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 16:32
Учителей ждут сюрпризы с зарплатами: кому повезет
Алексей Гончарук (Коллаж РБК-Украина)

Правительство намерено повысить зарплаты вначале молодым учителям

Повышение зарплат учителям в 2020 году ждет не всех педагогов. Вначале оклад повысят молодым специалистам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе "Сниданок з 1+1".

"В следующем году, если мы говорим об образовании, то мы сосредоточимся на молодых учителях. Потому что нам важно, чтобы люди шли в школу, чтобы престижность профессии учителя, она возвращалась. И во вторую очередь, это не менее важно и я хочу об этом отдельно сказать, - нам очень важно сосредоточиться на детках, которые живут в малонаселенных регионах", - рассказал Гончарук.

По словам премьера, повысить зарплаты учителям правительство планирует, но не так быстро, как всем бы этого хотелось.

Учителей ждут сюрпризы с зарплатами: кому повезетАлексей Гончарук рассказал ло повышении зарплат (фото: РБК-Украина)

"Деньги же ниоткуда не берутся. Мы решили не повышать налоги в этом бюджете. И это его отличает от всех других. Мы пытались найти средства за счет экономии.... Мы хотели бы платить и сегодня. Но вопрос в том, что для того, чтобы что-то платить, надо их где-то взять. Это означает, что надо повысить налоги, а это также ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных. Поэтому нужно искать деньги в эффективности", - рассказал премьер-министр Украины.

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