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В Украине вырастут соцвыплаты: кто получит прибавку

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 09:02
В Украине вырастут соцвыплаты: кто получит прибавку
Соцвыплаты в Украине (фото: НБУ)

Социальные выплаты в Украине вырастут с марта 2020 года

Соцвыплаты в Украине вырастут начиная с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Так увеличено пособие по безработице. Лица, которым выплаты назначаются с учетом страхового стажа, теперь будут минимально получать 1 800 гривен.

Для украинцев, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа, минимальное пособие по безработице увеличится до 650 гривен.

В службе занятости также отметили, что размер максимальной помощи по безработице останется на прежнем уровне - 8 408 гривен. При этом размер данной соцвыплаты установили 1 декабря 2019 года.

Правительство намерено направить в этом году 1,2 млрд гривен на реализацию активных программ содействия занятости. Стоит отметить, что в 2019 году на данные расходы было выделено 734 млн гривен.

Напомним, что пенсионерам в Украине трижды повысят выплаты. Это произойдет в результате индексации, а также повышения минимальных выплат, которое пройдет в два этапа. Первое повышение произойдет в марте, второе - в июле.

Ранее сообщалось о том, что в Украине кардинально изменится Трудовой кодекс. Произойдет переход с трудового права на договорное трудовое право. Также изменяется порядок увольнения работника.

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