Пенсионерам в Украине трижды повысят выплаты: кто получит прибавку

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине в 2020 году пересчитают в марте, июле и декабре

Пенсии в Украине будут повышены трижды в 2020 году в результате индексации, а также двухэтапного повышения минимальных выплат. Что будет с пенсиями в Украине в 2020 году - в материале Styler.

Первое повышение будет проведено уже в марте после автоматической индексации, в которой будет учтен уровень средней зарплаты и изменения средней зарплаты по Украине за минувший год (в 2020 году - показатель 9476 грн 84 копейки).

Индексацию проведут по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год". Эксперты считают, что после перерасчета пенсии в среднем вырастут на 12-15%.

Следующий перерасчет будет с 1 июля 2020 года в связи с повышением прожиточного минимума. Минимальную пенсию повысят на 74 грн - с 1638 грн до 1712 грн. 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен на 57 грн, и до конца года составит 1769 грн.

Отметим, что работающие пенсионеры не могут рассчитывать на повышение пенсий в связи с повышением прожиточного минимума, но индексация в связи з повышением страхового стажа им проводится автоматически, начиная с 2019 года.

Кроме того, в конце 2019 года Владимир Зеленский анонсировал программу дополнительных ежемесячных пособий (от 400 до 1100 грн) для пенсионеров возраста 80+. По словам гаранта, на ее выполнение выделено уже 13 млрд гривен, также рассматривается возможность подобной помощи для категорий 70+ и 75+.

Стоит напомнить, что 2020 год станет последним для выхода на пенсию до достижения 60 лет. В этом году выплаты от государства в 59,6 лет смогут оформить женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Те кто родился после 1 апреля 1961 года пойдут на заслуженный отдых лишь в 2021 году уже в 60 лет.

Но есть и положительная новость - недавно КСУ отменил решение о повышении пенсионного возраста для ряда категорий (речь идет об украинцах, задействованных в тяжелых и вредных условиях, водителей общественного транспорта, ряда работников сельского хозяйства). Они смогут выйти на пенсию в 45, 50 и 55 лет зависимо от категории. Полный список профессий и требований к страховому стажу можно посмотреть по ссылке.