Пенсия в Украине: какие документы нужны для оформления выплат в 2020 году

Пенсия в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

В Пенсионном фонде Украины уточнили список документов, необходимых для оформления пенсии

Пенсия в Украине с 1 апреля 2020 года будет оформляться для женщин, которые достигли 59,5 лет. Следующее повышение пенсионного возраста ожидается в 2021 году – женщины смогут пойти на отдых в 60 лет. Также в Пенсионном фонде Украины уточнили информацию о том, как можно оформить пенсию в 2020 году и какие для этого нужны документы.

Тем гражданам Украины, которые уже не работают, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства (или регистрации). Также это может сделать человек, который имеет нотариальную доверенность на поручительство.

Граждане Украины, которые на момент достижения еще работают, могут не обращаться самостоятельно в ПФУ и за них это сделает уполномоченное должностное лицо организации.

Какие документы должно предоставить уполномоченное лицо организации:

Не позднее месяца до дня достижения работником пенсионного возраста письменно уведомить его о возникновении права на пенсию по возрасту, в том числе на льготных условиях.

В 10-дневный срок со дня получения заявления о назначении пенсии оформить необходимые документы и направить их в орган, который назначает пенсию, по месту нахождения организации или по месту жительства лица.

В случае необходимости оказать помощь по получению недостающих у лица документов для назначения пенсии.

Для того, чтобы оформить пенсию по возрасту, необходимо собрать такие документы:

Справка из налоговой администрации о присвоении ИНН (идентификационного номера)

Трудовая книжка или документы о стаже, причем за период работы с 01.01.2004. Отдел персонифицированного органа, который назначает пенсию, выдает справку из базы данных.

Справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000

Для исчисления пенсии может учитываться заработная плата за любые 60 календарных дней страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов: если пенсионер изъявил такое желание и справка о заработной плате подтверждена первичными документами в период до 1 января 2016 года, а также если страховой стаж после 1 июля 2000 года составил менее 60 месяцев.

Законодательство позволяет рассчитывать пенсию без учета 60 календарных месяцев до 01.07.2000 года, если такой вариант будет выгодным для пенсионера.

Также будут нужны:

Документы о предоставлении особого статуса, например, удостоверения "чернобыльца"

Документы о месте проживания или регистрации лица

Цветная фотография 4 на 6 (2 шт.) – необходима для оформления пенсионного удостоверения

Копия паспорта

Заявление на выплату пенсии через банковские учреждения или почтовые отделения. Заявитель предоставляет справку об открытии счета в банке или указывает, что желает получать пенсию по почте.

Заявление о назначении пенсии. Бланк предоставляется работниками Пенсионного Фонда Украины и заполняется заявителем по паспорту непосредственно в момент подачи документов.

Стоит отметить, что документы для назначения пенсии могут подаваться как в оригиналах, так и в нотариально заверенных копиях (или заверенные администрацией предприятия, подающего документы заявителя на назначение пенсии, или органом, который назначает пенсию).

Документы о стаже, возрасте и заработной плате подаются только в оригинале. Если для подтверждения стажа нужна трудовая книжка, то можно подать ее копию, но заверенную администрацией предприятия по месту последней работы, или органом, который назначает пенсию.