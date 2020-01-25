В Украине кардинально изменят Трудовой кодекс: пеня и мгновенное увольнение

Трудовой кодекс Украины (фото: РБК-Украина)

В Трудовом кодексе могут произойти изменения

Трудовой кодекс Украины может потерпеть изменения. Верховная Рада опубликовала законопроект "О труде", который изменит Трудовой кодекс. Всего зарегистрировано пять проектов закона, но самую большую дискуссию вызвал документ №2708.

За основу установленных признаков трудовых отношений взята позиция Верховного суда. Если сейчас работодатели имеют право не нанимать работников, а заключить с ними гражданско-правовые договоры, то в будущем такой возможности может и не быть. Это существенно увеличит расходы владельцев бизнеса на рабочую силу.

Все предприятия будут заключать письменные трудовые договора, или же аналогичные договора только в электронном виде с электронной подписью. Произойдет переход с трудового права на договорное трудовое право.

В будущем можно будет заключать трудовые договора, которые смогут эффективно регулировать отношения с работником при определенных условиях. Работодатель сможет привлекать работника, только тогда, когда есть работа, и оплачивать ему время фактического выполнения работы.

Произойдет изменение порядка увольнения работника. Человек сможет, как и сейчас, расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, но уведомив об этом руководство за 2 недели до увольнения.

Но можно будет уволиться за один день, если работодатель нарушил условия трудового договора. Если это произойдет, то работодатель должен будет выплатить компенсацию в размере не менее 50 среднедневных зарплат.

Стоит отметить, что также имеет право расторгнуть трудовой договор с работником за один день. Но увольнение за один день не касается беременных женщин, работников, которые находятся в декретном отпуске, кроме ликвидации работодателя.

Закон предусматривает, что работодатель будет платить пеню:

в размере 0,05% суммы долга за каждый день задержки невыплаты заработной платы;

в размере 0,5% невыплаченных сумм за каждый день задержки по день расчета за увольнение.

Напомним, что в Тернопольской области учительница подверглась травле за то, что пожаловалась на задержку зарплаты. Женщина позвонила на горячую линию правительства, после чего ее начали "травить" местные чиновники.

Ранее сообщалось о том, что традиционные трудовые книжки в бумажном варианте позволяют манипулировать работниками. Но в Украине планируют отказаться от обычных бумажных трудовых книжек и перевести их в электронный формат.

Мы также писали о том, что украинкам могут дать дополнительные перерывы на работе. Это касается тех женщин, которые кормят грудничков.