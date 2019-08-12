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На популярном украинском курорте разгорелся скандал: сливали нечистоты в море и песок (фото)

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 22:18
На популярном украинском курорте разгорелся скандал: сливали нечистоты в море и песок (фото)
Фото: Скандал в Кирилловке (Анна Ильяшенко/Facebook)

На территории известного украинского курорта на Азовском море базы отдыха сливали нечистоты в море и песок

На известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал. На территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты. Об этом на своей странице в Facebok сообщила местная жительница Анна Ильяшенко. Она сообщила, что в результате рейда экологов и активистов было обнаружено жесткое нарушение санитарных норм. "Отличились" базы "Роза ветров" и "Солярис".

"На популярных курортах в Запорожской области активисты Азовской общественной варты, Кирилловской муниципальной варты, Приазовского национального природного парка, государственной Азовской морской экологической инспекции и полиции провели рейд и обнаружили очередные нарушения со стороны баз отдыха "Роза ветров“ (Федотова Коса) и "Солярис“ (Коса Пересыпь). Так, "Солярис“ сливает нечистоты в лиман, а "Роза ветров“ — в песок и море. После отработки территории инспекторами была уничтожена самодельная канализация на б/о "Солярис“. Рейды продолжаются", — сообщила Анна Ильяшенко.

На популярном украинском курорте разгорелся скандал: сливали нечистоты в море и песок (фото)На популярном украинском курорте разгорелся скандал: сливали нечистоты в море и песок (фото)Фото: Базы отдыха сливали нечистоты в песок (Анна Ильяшенко/Facebook)

Анна Ильяшенко призывает владельцев баз отдыха прекратить экологическую катастрофу, которую они устраивают и привлечь внимание общественности к этой проблеме.

"Это база отдыха "Роза ветров" !!! Эти сливные трубы зарыты прямо в песок !!! Это пляж на Федотовой косе !!! Владельцы, опомнитесь, вы убиваете море !!!" - написала Анна.

На популярном украинском курорте разгорелся скандал: сливали нечистоты в море и песок (фото)

Фото: Труба с нечистотами уходит в песок (Анна Ильяшенко/Facebook)

Как мы ранее сообщали, в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Также сообщалось, что мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

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