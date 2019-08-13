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В Україні виловили дуже небезпечних крабів: екологи б'ють на сполох

STYLERЖиття    13.08.2019 - 22:57
В Україні виловили дуже небезпечних крабів: екологи б'ють на сполох
В Україні з'явилися небезпечні краби (wikipedia.org)

Ці краби є переносниками небезпечного захворювання

В акваторії Чорного моря, в Дніпро-Бузькому лимані спіймали дуже небезпечний вид крабів – китайські мохнаторукі краби (Eriocheir sinensis). Цей вид раніше зустрічався тільки в озері Янчэнху і в Жовтому морі. В Європу вони потрапили тільки на початку двадцятого століття. І ось нещодавно вони з'явилися на території України, пише УНІАН.

Як розповіли в Асоціації риболов України, це вид крабів надзвичайно небезпечний, так як вони можуть завдати шкоди флорі і фауні. У цих крабів в українських водах практично немає конкурентів і є небезпека, що вони можуть наводнити акваторію Чорного моря та лиманів. Мохнаторукі краби прекрасно себе почувають, як в прісній, так і в солоній воді.

В Україні виловили дуже небезпечних крабів: екологи б'ють на сполох

Мохнаторукий краб (фото: прес-служба Асоціації рибалок України)

Вони агресивні до інших мешканців і дуже плідні і після їх появи у водоймах, вони починають швидко поширюватися, що може призвести до загибелі інших видів.

М'ясо мохнаторуких крабів в їжу не годиться, так як вони є переносниками легеневого сосуна. Якщо цей паразит потрапить в організм людини, то викличе важке захворювання парагонимоз, що вражає легені, а також мозок людини. Мохнаторукий краб вважається одним із ста найбільш небезпечних крабів в світі і в тих країнах, де вони мешкають, вони завдали серйозної шкоди.

"Краби знищують рибу у водоймі, з'їдають риб'ячу ікру, не гребують і іншими водними мешканцями. Мохнаторукі краби вважаються неперевершеними землекопами, вони виривають довгі (більше 5 метрів) розгалужені нори, в тому числі і в греблях та інших гідротехнічних спорудах. Це неодноразово призводило до масштабних аварій", – говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що узбережжі Азовського моря заполонили величезні медузи і місцеві жителі оригінально підійшли до вирішення проблеми.

А також розповідали про те, що на популярному українському курорті в море зливали нечистоти.

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