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В Украине снизят налоги: кому сильно повезет в 2020 году

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 20:12
В Украине снизят налоги: кому сильно повезет в 2020 году
В Украине с 2020 года снизят налоги для некоторых категорий (Коллаж РБК-Украина)

Налоги снизятся для некоторых категорий граждан в Украине

В Украине в 2020 году планируют провести налоговую реформу, в ходе которой снизят ставки налогов с зарплат. Кому именно из украинцев повезет, рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Варланов.

В первую очередь, по словам Варланова, изменения коснутся тех, кто на данный момент в Украине получает самые низкие заработные платы. Ставка налога для таких работников должна стать дифференцированной, то есть – зависеть от размеры самой заработной платы.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", - сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины.

Он отметил, что такой способ поможет бороться с уклонением от уплаты налогов.

А вот для предпринимателей с Нового года тоже ждут изменения и размеры их налогов будут зависеть от нескольких категорий.

Для упрощенной системы налогообложения размеры налогов будут колебаться в зависимости от минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

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