В Украине предпринимателям приготовили неприятный сюрприз: что известно
Для предпринимателей изменятся налоги (Коллаж РБК-Украина)
Размер налога для украинских предпринимателей будет зависеть от многих факторов
Налоги для предпринимателей в Украине с Нового года изменятся. Размеры будут зависеть от нескольких категорий. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Отмечается, что размеры налогов будут зависеть от минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Как известно, минимальная заработная плата вс 1 января 2020 года составит - 4723 грн (ст.8 Закона Украины от 14.11.2019 №294-их "О Государственном бюджете Украины на 2020 год").
Фактический размер налогов для физлиц-предпринимателей зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:
- ФЛП первой группы с 1 января 2020 будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 210,2 грн единого налога);
- ФЛП второй группы – 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 944,6 грн единого налога);
- у ФЛП третьей группы размер налогов зависит от доходов и системы, которую выберет сам плательщик. Это может быть 3% от дохода за месяц (для тех, кто платит налог на добавленную стоимость) или 5% от дохода для тех, кто не платит НДС. Размер ЕСВ для третьей группы составит 1039,06 грн в месяц.
Рада планирует отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"
Также по новому закону предусмотрели и туристический сбор:
- Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 грн;
- Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 грн.
- Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 грн.
.