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В Украине предпринимателям приготовили неприятный сюрприз: что известно

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 18:28
В Украине предпринимателям приготовили неприятный сюрприз: что известно
Для предпринимателей изменятся налоги (Коллаж РБК-Украина)

Размер налога для украинских предпринимателей будет зависеть от многих факторов

Налоги для предпринимателей в Украине с Нового года изменятся. Размеры будут зависеть от нескольких категорий. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Отмечается, что размеры налогов будут зависеть от минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Как известно, минимальная заработная плата вс 1 января 2020 года составит - 4723 грн (ст.8 Закона Украины от 14.11.2019 №294-их "О Государственном бюджете Украины на 2020 год").

Фактический размер налогов для физлиц-предпринимателей зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:

  • ФЛП первой группы с 1 января 2020 будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 210,2 грн единого налога);
  • ФЛП второй группы – 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ + 944,6 грн единого налога);
  • у ФЛП третьей группы размер налогов зависит от доходов и системы, которую выберет сам плательщик. Это может быть 3% от дохода за месяц (для тех, кто платит налог на добавленную стоимость) или 5% от дохода для тех, кто не платит НДС. Размер ЕСВ для третьей группы составит 1039,06 грн в месяц.

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Также по новому закону предусмотрели и туристический сбор:

  • Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 грн;
  • Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 грн.
  • Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 грн.
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