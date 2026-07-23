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Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги

16:29 23.07.2026 Чт
2 хв
Виділені кошти підтримають український народ під час війни проти Росії
aimg Олена Бджола
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін в Києві 23 липня 2026 року (president.gov.ua)
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23 липня двоє топ-посадовців Ірландії оголосили про новий пакет двосторонньої підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Ірландії.

Ірландія надасть нову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін та міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті заявили, що допомога розрахована на 2026 рік і становить 125 мільйонів євро.

Ця підтримка містить:

  • 100 мільйонів євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання;
  • 25 мільйонів євро на підтримку відновлення та захисту критичної інфраструктури України, з акцентом на енергетику перед зимою.

Підтримка під час війни

Мартін прибув до Києва сьогодні вранці та висловив солідарність ірландського народу щодо збройної агресії Росії проти України.

"Народ Ірландії стоїть поруч з Україною та її народом перед обличчям аморальної та неспровокованої війни агресії Росії. Це страшно - бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак РФ на міста та села України", - зазначив урядовець.

І додав, що Росія знову цинічно атакує критично важливу інфраструктуру України напередодні зими.

"Минулої зими мільйони людей залишилися без опалення та електрики за температури -20°C. Наша підтримка допоможе відновити ці пошкодження", - каже Мартін.

Ірландія допомагає Україні

Ірландія приймає дуже значну кількість українських біжнеців. Країна також надала Україні значну підтримку: понад 550 мільйонів євро з лютого 2022 року.

Це містить:

  • понад 254 мільйони євро гуманітарної та стабілізаційної підтримки (включно з 27 мільйонами євро енергетичної підтримки),
  • понад 200 мільйонів євро військової підтримки,
  • 94 мільйони євро нелетальної військової підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF).

Це на додаток до обладнання, наданого Ірландськими силами оборони:

  • радіолокаційним системам,
  • транспортним засобам,
  • системам супутникового зв’язку.

Нагадаємо, ЄС продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Підтримала це рішення і Ірландія.

Ідея надати Україні статус асоційованого члена ЄС може заблокувати реальний вступ країни до блоку на довгі роки. МакЕнті висловила серйозні побоювання щодо ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
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