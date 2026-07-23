Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
23 липня двоє топ-посадовців Ірландії оголосили про новий пакет двосторонньої підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Ірландії.
Ірландія надасть нову допомогу Україні
Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін та міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті заявили, що допомога розрахована на 2026 рік і становить 125 мільйонів євро.
Ця підтримка містить:
- 100 мільйонів євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання;
- 25 мільйонів євро на підтримку відновлення та захисту критичної інфраструктури України, з акцентом на енергетику перед зимою.
Підтримка під час війни
Мартін прибув до Києва сьогодні вранці та висловив солідарність ірландського народу щодо збройної агресії Росії проти України.
"Народ Ірландії стоїть поруч з Україною та її народом перед обличчям аморальної та неспровокованої війни агресії Росії. Це страшно - бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак РФ на міста та села України", - зазначив урядовець.
І додав, що Росія знову цинічно атакує критично важливу інфраструктуру України напередодні зими.
"Минулої зими мільйони людей залишилися без опалення та електрики за температури -20°C. Наша підтримка допоможе відновити ці пошкодження", - каже Мартін.
Ірландія допомагає Україні
Ірландія приймає дуже значну кількість українських біжнеців. Країна також надала Україні значну підтримку: понад 550 мільйонів євро з лютого 2022 року.
Це містить:
- понад 254 мільйони євро гуманітарної та стабілізаційної підтримки (включно з 27 мільйонами євро енергетичної підтримки),
- понад 200 мільйонів євро військової підтримки,
- 94 мільйони євро нелетальної військової підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF).
Це на додаток до обладнання, наданого Ірландськими силами оборони:
- радіолокаційним системам,
- транспортним засобам,
- системам супутникового зв’язку.
Нагадаємо, ЄС продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Підтримала це рішення і Ірландія.
Ідея надати Україні статус асоційованого члена ЄС може заблокувати реальний вступ країни до блоку на довгі роки. МакЕнті висловила серйозні побоювання щодо ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.