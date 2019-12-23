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В Україні знизять податки: кому сильно повезе в 2020 році

STYLERЖиття    23.12.2019 - 20:12
В Україні знизять податки: кому сильно повезе в 2020 році
В Україні з 2020 року знизять податки для деяких категорій (Колаж РБК-Україна)

Податки знизяться для деяких категорій громадян в Україні

В Україні у 2020 році планують провести податкову реформу, в ході якої знизять ставки податків з зарплат. Кому саме з українців пощастить, розповів голова Державної податкової служби України Сергій Варланов.

В першу чергу, за словами Варланова, зміни торкнуться тих, хто на даний момент в Україні отримує самі низькі заробітні плати. Ставка податку для таких працівників повинна стати диференційованою, тобто залежати від розміру самої заробітної плати.

"В рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом і підтриманої Верховною Радою, буде розглядатися питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала повинна бути диференційована і на маленькі зарплати податковий тиск має бути зменшений", - повідомив голова Державної податкової служби України.

Він зазначив, що такий спосіб допоможе боротися з ухиленням від сплати податків.

А от для підприємців з Нового року теж чекають зміни і розміри їх податків будуть залежати від декількох категорій.

Для спрощеної системи оподаткування розміри податків будуть коливатися в залежності від мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму.

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