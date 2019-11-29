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В Україні зникнуть квитанції про оплату держпослуг: що прийде натомість

STYLERЖиття    29.11.2019 - 15:52
В Україні зникнуть квитанції про оплату держпослуг: що прийде натомість
В Україні зникнуть квитанції про оплату держпослуг (фото: РБК-Україна)

В Україні планують відмовитися від паперових квитанцій

В Україні незабаром зникнуть паперові квитанції на оплату ряду державних послуг. Такі зміни торкнуться зокрема плати за оформлення паспорта, аліментів, мита і так далі. Про це розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Тепер при оформленні документів не потрібно буде бігти в банк або касу, щоб отримати квитанцію про оплату, або ж шукати принтер для роздруківки. Оплатити можна буде через додаток або інтернет-банкінг, отримати номер квитанції і відразу показати її чиновнику.

Дмитро Дубілет зазначив, що новий сервіс буде працювати для всіх українських банків.

"Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції - і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна завантажити її з накладеним ЕЦП", - пише міністр.

Крім того, у Кабміні планують прийняти постанову, яка зобов'язує державні органи переглянути свої процедури і перестати вимагати паперові квитанції.

Дубілет розраховує, що новий сервіс буде доступний для громадян вже в найближчі 1-3 місяці.

В Україні зникнуть квитанції про оплату держпослуг: що прийде натомість

В Україні зникнуть квитанції про оплату держпослуг (скрін: facebook.com/dubilet)

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