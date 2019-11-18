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Четверть бюджета: стало известно, на что украинцы тратят больше всего

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 15:01
Четверть бюджета: стало известно, на что украинцы тратят больше всего
Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Украинцы очень много тратят на продукты питания

В Украине продолжают меняться цены на различные продукты питания из социальной корзины. При этом некоторые пункты из перечня дешевеют, а кое-что резко взлетает в цене. Недавно Госстат опубликовал статистику, рассказав, во сколько одной семье обходятся ежемесячно продукты.

Так, согласно данным, ежемесячно украинская семья оставляет на рынках и в продуктовых магазинах около 4000 грн на необходимые продукты.

На какие продукты украинцы тратят больше всего денег

Самая расходная "статья" перечня - это мясо и мясные изделия. На них тратится почти четверть из указанной суммы.

На втором месте хлеб и "хлебные продукты" (15%).

Третье место за сыром, яйцами и молоком (12%).

На четвертой позиции - овощи, среди которых необходимый для каждого украинца картофель (около 10%).

А вот на традиционное сало украинцы тратят менее двух процентов. Не в почете и рыба, на приобретение которой уходит почти 6%.

Четверть бюджета: стало известно, на что украинцы тратят больше всего

Траты украинцев на продукты (скрин: ukrstat.gov.ua)

Стоит напомнить, что рекордсменом 2019 года стал картофель, который подорожал в сентябре более, чем в два раза. А вот лук, который ставил рекорды весной, значительно сбросил в цене. В октябре почти на треть "взлетела" гречка, что связано с малыми площадями посева и дефицитом крупы.

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