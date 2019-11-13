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Повышение пенсий в декабре: кто останется без доплат

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 15:21
Повышение пенсий в декабре: кто останется без доплат
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Перерасчет пенсий в декабре коснется не всех пенсионеров

В Украине в декабре произойдет перерасчет пенсионных выплат. Многие категории украинцев могут рассчитывать на прибавку уже с 1 декабря, но доплаты получат далеко не все.

Так, автоматический перерасчет пенсий происходит в Украине трижды в год - в январе, июле и в декабре. Но расчет осуществляется только для получателей минимальных пенсий, которые "привязаны" к прожиточному минимуму.

Согласно закону "О государственном бюджете Украины 2019" размер минимальной пенсии увеличится с 1564 до 1638 гривен (74 грн), а для некоторых категорий пенсии повысят на 100-150 грн.

Повышение пенсий в декабре: кто останется без доплат

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

При этом автоматический перерасчет не коснется некоторых категорий, для которых выплаты останутся в ранее назначенном графике повышения, а кое-кто и вовсе останется без доплат.

Кому не доплатят по автоматическому перерасчету пенсий

  • детям войны;
  • лицам, что живут в горных населенных пунктах;
  • иждивенцам;
  • реабилитированным жертвам политических репрессий и вынужденно переселенным членам их семей;
  • пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;
  • работающим пенсионерам (увеличение возможно только после увольнения).
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