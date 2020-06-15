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В Украине хотят ввести новый налог: подорожают смартфоны, телевизоры и бумага

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 17:51
В Украине хотят ввести новый налог: подорожают смартфоны, телевизоры и бумага
В Украине намерены ввести новый налог на технику (freepik.com)

Правительство хочет обложить украинцев новым налогом на технику

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правовладельцев в сфере авторского права и (или) смежных прав". После принятия новой редакции закона в Украине появится налог за авторский контент.

При этом новый налог будет взиматься с проданных телевизоров, смартфонов, планшетов и офисной бумаги. Это может стать причиной подорожания техники, которая поднимется в цене на 5%. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Данный налог должен помочь авторам контента, которые теряют деньги из-за того, что люди бесплатно загружают на свои устройства музыку, фильмы и другой контент.

Поэтому импортеры техники будут включать эти суммы в стоимость товаров. После чего организации коллективного управления будет выплачивать собранные средства авторам.

При этом еще точно не ясно какой размер сбора средств будет по каждому виду техники. Все это еще будет согласовываться.

Стоит отметить, что Европейская бизнес-ассоциация заявила, что подобный налог является пережитком прошлого. Кроме того, сбор денег даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники и приведет к удорожанию легальной продукции.

В свою очередь в Украинском музыкальном альянсе и Всеукраинском агентстве авторских прав считают, что такие налоги существуют во многих странах мира.

Напомним, в Украине может исчезнуть импортный алкоголь.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Налогитехника
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