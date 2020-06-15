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В Україні хочуть ввести новий податок: подорожчають смартфони, телевізори і папір

STYLERЖиття    15.06.2020 - 17:51
В Україні хочуть ввести новий податок: подорожчають смартфони, телевізори і папір
В Україні мають намір ввести новий податок на техніку (freepik.com)

Уряд хоче обкласти українців новим податком на техніку

У Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". Після прийняття нової редакції закону в Україні з'явиться податок за авторський контент.

При цьому новий податок буде стягуватися з проданих телевізорів, смартфонів, планшетів і офісного паперу. Це може стати причиною подорожчання техніки, яка підніметься в ціні на 5%. Про це повідомляє "Економічна правда".

Даний податок повинен допомогти авторам контенту, які втрачають гроші через те, що люди безкоштовно завантажують на свої пристрої музику, фільми або інший контент.

Тому імпортери техніки будуть включати ці суми до вартості товарів. Після чого організації колективного управління буде виплачувати зібрані кошти авторам.

При цьому ще точно не ясно який розмір збору коштів буде по кожному виду техніки. Все це ще буде узгоджуватися.

Варто зазначити, що Європейська бізнес-асоціація заявила, що подібний податок є пережитком минулого. Крім того, збір грошей дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки і призведе до подорожчання легальної продукції.

Своєю чергою в Українському музичному альянсі та Всеукраїнському агентстві авторських прав вважають, що такі податки існують у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, в Україні може зникнути імпортний алкоголь.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Податкитехника
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