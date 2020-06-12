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В Украине может исчезнуть импортный алкоголь: с чем это связано

STYLERЖизнь    12.06.2020 - 09:40
В Украине может исчезнуть импортный алкоголь: с чем это связано
В Украине может исчезнуть импортный алкоголь (фото: freepik)

В Украину могут перестать ввозить алкоголь из-за границы

В Украине может исчезнуть импортный алкоголь из-за ужесточений требований к маркировке такой продукции. Дело в том, что Кабмин хочет ввести побутылочный учет алкогольных напитков из-за границы.

Связано это с введением электронной акцизной марки и дополнительных уровнях защиты, которые должны будут наноситься на каждую бутылку, сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Об этом идет речь в постановлениях правительства № 74 (Некоторые вопросы маркировки алкогольных напитков) и № 79 (О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий).

Реформа предусматривает несколько этапов. И если первый, уже реализованный, - запуск акцизных марок нового образца приветствуется бизнесом, то по второму возникает ряд вопросов. Речь идет про пилотный проект сканирования марки акцизного налога на кассе торговой точки.

Таким образом правительство намерено побороть фальсификат и контрабанду. Но это повлечет необходимость переоборудования производства у импортеров. Ведь у них нет отдельных линий для производства алкогольных напитков непосредственно для Украины, а также возможности устанавливать отдельное оборудование для дополнительной маркировки.

Также в сообщении ассоциации говорится, что параллельно продвигается идея увеличить стоимость акцизной марки в три раза. Это нужно, чтобы ее было сложнее подделать.

"Данное предложение положит дополнительное финансовое бремя на легальный бизнес, однако, вряд ли будет способствовать детенизации рынка, ведь механизм борьбы с нелегальным рынком - не предвидится", - сказано в сообщении.

Интересно, что ученые назвали неожиданную причину алкоголизма у женщин.

Также сообщалось, что клубника и черешня в Украине резко взлетели в цене

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины алкоголь
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