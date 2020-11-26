В Украине ФОПам выдадут по 8 тысяч компенсации за карантин: кому именно

ФОПам в Украине выдадут помощь от государства (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Украине предоставят помощь от государства предпринимателям и работникам, которые из-за карантина были вынуждены остановить трудовую деятельность. Сумма выплаты - 8 тысяч гривен, а общий объем по этому направлению составит 10 миллиардов гривен.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Facebook объяснил, кто именно и как сможет получить помощь.

Отмечается, что на такую однократную выплату могут рассчитывать более 1 миллиона физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые остановили бизнес на время карантина.

"Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении "Дія" или на портале", - рассказал чиновник.

Финпомощь получат работники или физлица-предприниматели, если их работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД:

47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 - Временное размещения

56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

59.14 - Демонстрация кинофильмов

90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

93 - Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Отмечается, что одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Ранее сообщалось, что в Украине возобновили карантинные выплаты на детей ФОП.

Также мы писали о том, что в Украине выплаты на детей в 2021 году повысят, и рассказывали, сколько будут получать родители.