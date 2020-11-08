Выплаты на детей в 2021 году повысят: сколько будут получать родители

Социальные выплаты на детей начнут поднимать в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)

Социальные выплаты семьям с детьми планируют повысить в три этапа

В 2021 году в Украине планируют поднять социальные выплаты для семей с детьми. Ожидается повышение прожиточного минимума и все выплаты, которые к нему привязаны – пойдут вверх. Также ожидается повышение помощи детям-сиротам и минимальной декретной помощи для безработных.

Ближайшее повышение социальных выплат начнется уже с 1 декабря, так как на это время запланировано повышение минимального прожиточного минимума. Сколько будут получать родители, пишет "24 канал".

Социальные выплаты на детей в 2021 году

С 1 декабря 2020 года минимальный прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 1921 гривну, для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен. С 1 июля 2021 года эти суммы увеличатся до 2013 гривен и 2510 гривен. А с 1 декабря 2021 года - до 2100 гривен и 2618 гривен.

Соответственно, в три этапа начнут подниматься и выплату на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Для детей до 6 лет: с 1 декабря 2020 года – 3803 гривны, с 1 июля 2021 года – 5033 гривны, с 1 декабря 2021 года – 5250 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 декабря 2020 года – 5988 гривен, с 1 июля 2021 года – 6275 гривен, с 1 декабря 2021 года – 6545 гривен.

Также поднимут выплаты для детей-сирот, которые лишены родительской опеки и для детей с инвалидностью, которые находятся под опекой. Таки выплаты должны составлять не менее 3,5 минимальных прожиточных минимумов, и с 1 декабря 2020 года на детей до 6 лет будут выплачивать 6724 гривны, на детей от 6 до 18 гривен – 8383 гривны.

Помощь одиноким матерям

Одинокие мамы имеют право получать помощь в размере разницы между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Декретные выплаты

Размер декретных составляет 100% от средней зарплаты по месту официальной работы. Берется общая сумма зарплаты за 12 месяцев и делится на количество отработанных дней. Потом эта сумма умножается на количество дней декретного отпуска.

Стоит отметить, что в среднем декретный отпуск длится 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после). У мам, которые вынашивают не одного ребенка, он более продолжительный – 140 дней. У женщин, которые пострадали после Чернобыльской катастрофы – 180 дней.

Женщины – ФОПы также имеют право на декретные, так как они регулярно платят ЕСВ и размер их выплат зависит от официального дохода.

Безработные женщины также имеют право на оплату декретного отпуска. В этом случае их выплаты составят сумму в 25% от минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 декабря 2020 года эта сумма будет в 2383 гривны, с 1 июля – 2635 гривен, с 1 декабря 2021 года – 2749 гривен.

Выплаты при рождении ребенка

В бюджете на 2021 год в этой категории изменений вносить не планируют и женщины будут получать прежнюю сумму – 41280 гривен. 10320 гривен будут выплачивать сразу, а остальную сумму – по 860 гривен в месяц ежемесячно до трех лет.

Глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что будут внесены поправки в бюджет на 2021 год и Украина вернется к практике 2013 года, когда за каждого следующего ребенка семья получала большую сумму, чем за первого.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине трижды пересчитают минимальные выплаты и многие категории граждан получат доплаты.