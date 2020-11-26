В Україні ФОПам видадуть по 8 тисяч компенсації за карантин: кому саме

В Україні нададуть допомогу від держави підприємцям і працівникам, які через карантин були змушені зупинити трудову діяльність. Сума виплати - 8 тисяч гривень, а загальний обсяг за цим напрямом складе 10 мільярдів гривень.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Facebook пояснив, хто саме і як зможе отримати допомогу.
Зазначається, що на таку одноразову виплату можуть розраховувати понад 1 мільйон фізосіб-підприємців і найманих працівників, які зупинили бізнес на час карантину.
"Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку "Дія" або на порталі", - розповів чиновник.
Фіндопомогу отримають працівники або фізособи-підприємці, якщо роботодавець має одну з 6 категорій КВЕД:
Зазначається, що одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.
Раніше повідомлялося, що в Україні відновили карантинні виплати на дітей ФОП.
Також ми писали про те, що в Україні виплати на дітей у 2021 році підвищать, і розповідали, скільки отримуватимуть батьки.