В ООН сообщили об уменьшении жертв за время перемирия на Донбассе

Фото: Матильда Богнер (2 un org ru)

В ООН сообщили, что с начала перемирия на Донбассе пострадали 7 человек

Возобновление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшению числа жертв среди гражданского населения. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украины Матильда Богнер, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В ООН считают, что эта тенденция должна сохраняться.

"То, что недавнее восстановление, с 21 июля, режима прекращения огня привело к заметному уменьшению числа жертв среди гражданского населения вселяет надежду. Эта тенденция должна сохраниться, как мы надеемся", - сказала она.

Кроме того, Богнер рассказала, что с момента введения 21 июля режима прекращения огня, жертв среди населения практически не было. В этот период у нас есть данные только о 7 пострадавших.

Отметим, за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей. Всего за период конфликта, по состоянию на 15 августа, погибли 3339 гражданских лиц.

Напомним, на Донбассе 13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных.

РБК-Украина писало, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал, в чем заключается условная "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе.