Учасниця "Холостяка-13" зізналася, скільки почала заробляти після закінчення шоу

Юстина Багай , яка вилетіла з "Холостяка 13" за крок до фіналу, прокоментувала тему своїх заробітків після закінчення реаліті-шоу.

Скільки заробляє Юстина Багай

Слава Дьомін під час інтерв'ю поцікавився в учасниці романтичного шоу, як змінилися її заробітки після закінчення зйомок. За сторінкою дівчини в Instagram, як можна побачити, стежать понад 50 тисяч користувачів, і наразі вона отримує фінанси завдяки рекламі у блозі. Юстина не стала називати точну суму, про яку йдеться, але зазначила, що це понад дві тисячі доларів.

Окрім того, відповідаючи на питання Дьоміна про те, яка сума для життя є для неї комфортною, вона назвала таку ж цифру. Багай, як відомо, мешкає у рідному місті Броди (Львівська область). Вона живе окремо від батьків у власній квартирі.

Слава Дьомін і Юстина Багай (скриншот)

Що відомо про участь Юстини Багай у "Холостяку"

Між нею та головним героєм реаліті - Олександром Тереном - була симпатія, оскільки дівчині вдалося дійти практично до фіналу. Проте за крок до нього вона вибула.

Виліт учасниці був доволі емоційним, оскільки через почуття вона навіть не могла дивитися останні випуски реаліті.

"Це було дуже болісно, дуже емоційно. Це мене перенесло назад в літо, це було важко переживати. Коли показали його слова… Я через те, якщо чесно, останні епізоди не дивилася", - коментувала вона цю тему.

Юстина з "Холостяка" та Терен (фото: СТБ)

Вже зараз, коли почуття та емоції вщухли, Юстина зізнається, що не шкодує про свою участь у "Холостяку". Вона раніше заявляла про те, що цей досвід був для неї цінним і неповторним, навіть попри болісні й емоційні моменти, які довелося пережити.

"Коли ми прощалися з Олександром, я говорила, що це проект про любов. Що цей проект про щось велике, про дві половинки. І я казала: "якщо ти відпускаєш мене додому - так і має бути". Значить, я не його жінка, а він не мій чоловік. Тому, мені здається, що все правильно відбулося", - ділилася дівчина.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)