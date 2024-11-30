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Юстина з "Холостяка" зізналася, як порушила правила реаліті разом з іншими учасницями

Субота 30 листопада 2024 18:52
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Юстина з "Холостяка" зізналася, як порушила правила реаліті разом з іншими учасницями Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)
Автор: Поліна Іваненко

Новий випуск "Холостяка" був дуже емоційним, проект залишили одразу дві учасниці. І нині Юстина Багай, наймолодша претендентка на серце Олександра Терена, зізналася, як вона та інші дівчата зуміли порушити правила реаліті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Юстина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Як учасниці "Холостяка" порушували правила

Так, Юстина вирішила висловитися про п'ятий випуск реаліті. Вона зазначила, що тиждень, який вони провели у Львівській області, був нелегким.

У цьому випуску на Юстину чекав неабиякий стрес. Під час групового побачення з Тереном, на яке вона вирушила з Інною, без сліз не обійшлося. Річ у тому, що Юста побачила, як Олександр цілувався з іншою, а після цього їй було важко стримувати емоції.

Як минув 5 випуск &quot;Холостяка-13&quot;. Екстримальні побачення, нові поцілунки та сльози через ревнощі

Терен та Юстина (скріншот)

І виявилося, що поза камерами Багай та інші учасниці знайшли можливість відволіктися від побачень та сварок. За правилами реаліті дівчата перебувають на проекті без мобільних телефонів, але мають можливість дзвонити родичам у крайніх випадках.

А під час зйомок, як стало зрозуміло зі слів Юсти, учасниці навіть не мали дивитися YouTube.

"З найкращого нас чекав тільки телевізор в кімнаті та викрадений пульт, ми навіть ютуб потайки дивились по ночам з мінімальним звуком! (Я думаю, що всі знали за пульт, але ми грали в кішки-мишки з редакторами)", - зізналася Юстина.

Також дівчина назвала серіал, який дивилася разом з іншими учасницями. За її словами, "від душевної пустоти та холостяцької тусовки" їх рятував серіал "Одна родина".

Юстина з &quot;Холостяка&quot; зізналася, як порушила правила реаліті разом з іншими учасницями

Юстина розповіла, як порушила правила на "Холостяку" (скріншот)

До слова, нещодавно "Холостяк" Терен пояснив свої поцілунки з учасницями.

Окрім цього, учасниця "Холостяка-13" розвіяла найбільший стереотип про шоу.

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