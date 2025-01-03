Зірки "Холостяка" вперше зізналися, чи вільні їхні серця
Після фіналу "Холостяка" учасниці реаліті вперше розповіли, чим вони займаються та чи знайшли вони кохання поза шоу. Виявилося, деякі дівчата вже у стосунках.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про життя після реаліті дівчата розповіли у пост-шоу "Холостяка".
Так, Ксенія Щербач вже знайшла своє кохання. Вона щаслива у стосунках.
"Я вже багато посміхаюся, бо я в стосунках... Зустріла кохану людину... Я дуже щаслива, що він є у моєму житті, це моя опора. Вже після того як ми почали спілкуватися, я йому розповіла (про проект), він це сприйняв", - розповіла Ксенія.
Разом з бойфрендом вони дивилися перші три серії. Але потім Ксюша не хотіла бачити епізоди повністю.
Ксюша Щербач (фото: СТБ)
Вероніка Дорошко розповіла, що в її особистому житті "небагато змінилося". Втім, після реаліті вона вже зробила багато цікавого: отримала права, готує театральний проект для людей з інвалідністю. Також вона проводила арт-терапії.
"Фокус уваги повністю на мені, на реалізації. Ходила (на побачення) один раз", - розповіла Вероніка.
Вероніка з "Холостяка" (фото: СТБ)
Також на пост-шоу була Аліна Мойсеєнко, яка розповідала нам, що участь в реаліті стала для неї болісним досвідом. Вона зазначила, що їй приписували стосунки з колишнім, але насправді з ним вона вже давно не разом. Нині ж, після реаліті, вона будує нові стосунки.
"Я в стосунках, зустріла людину... Дуже закохана. Дуже мені подобається це відчуття. Він непублічний, він військовий", - зізналася Аліна.
Аліна Мойсеєнко (фото: СТБ)
Юстина Багай розповіла, що нині проводить більше часу в Україні. Вона займається проектом, який пов'язано зі ШІ. А на побачення дівчина не ходить та поки не планує цього робити.
Юстина з "Холостяка" (фото: СТБ)
Світлана Кирган зізналася, що повернулася на службу, але багато подробиць вона розкривати не може. Після проекту вона зустріла своє кохання у Харкові. Нині він виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, а Світлана - на іншому.
"В особистому житті все добре. Моє серце зайняте... Його звати Денис, він командир однієї з бригад, командир мого серця... Мені цікавіше його слухати, хоча раніше це було навпаки", - розповіла Кирган.
Світлана Кирган (фото: СТБ)
А Настя Анісімова, яка в розмові з нами визнавала, що була закохана в Терена, здивувала зізнанням. Під час зйомок її помітил Єгор - член команди "Холостяка". Втім, правила вони не порушували.
Настя Анісімова (фото: СТБ)
Хлопець з'явився у студії та зізнався, що Настя йому одразу сподобалася. Але він розумів, що має думати про роботу. А після проекту він одразу знайшов її соцмережі, вони почали спілкуватися. І тоді між ними спалахнули почуття. Нині вони живуть разом.
Настя та її хлопець (скріншот)
В студії також з'явилася фіналістка проекту - Анастасія Юзьвак. Вона не ображена на Терена через те, що той обрав Інну. Нині вона повернулася до Лондону та дуже цьому радіє. Настя зосередилася не на коханні, а на собі. Юзьвак здобуває освіту, займається розвитком.
Вона визнала, що залишилася б в Україні, якби її обрав Терен. Втім, історія їхніх стосунків не отримала продовження, а тому вона повернулася до свого звичайного життя.
Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)
До слова, раніше ми вже розповідали, що Анастасія Юзьвак зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті.
Окрім цього, читайте інтерв'ю Юстини Багай, яка висловилася про Терена та зізналася, які моменти залишилися поза камерами.