Участница "Холостяка-13" призналась, сколько начала зарабатывать после окончания шоу

Юстина Багай , которая вылетела из "Холостяка 13" за шаг до финала, прокомментировала тему своих заработков после окончания реалити-шоу.

Сколько зарабатывает Юстина Багай

Слава Демин во время интервью поинтересовался в участницы романтического шоу, как изменились ее заработки после окончания съемок. За страницей девушки в Instagram, как можно увидеть, следят более 50 тысяч пользователей, и теперь она получает финансы благодаря рекламе в блоге. Юстина не стала называть точную сумму, о которой идет речь, но отметила, что это более двух тысяч долларов.

Кроме того, отвечая на вопрос Демина о том, какая сумма для жизни является для нее комфортной, она назвала такую же цифру. Багай, как известно, живет в родном городе Броды (Львовская область). Она живет отдельно от родителей в собственной квартире.

Слава Демин и Юстина Багай (скриншот)

Что известно об участии Юстины Багай в "Холостяке"

Между ней и главным героем реалити - Александром Тереном - была симпатия, поскольку девушке удалось дойти практически до финала. Однако за шаг до него она выбыла.

Вылет участницы был довольно эмоциональным, ведь из-за чувств она даже не могла смотреть последние выпуски реалити.

"Это было очень болезненно, очень эмоционально. Это меня перенесло назад в лето, это было трудно переживать. Когда показали его слова... Я из-за этого, если честно, последние эпизоды не смотрела", - комментировала она эту тему.

Юстина из "Холостяка" и Терен (фото: СТБ)

Уже сейчас, когда чувства и эмоции утихли, Юстина признается, что не жалеет о своем участии в "Холостяке". Она ранее заявляла о том, что этот опыт был для нее ценным и неповторимым, даже несмотря на болезненные и эмоциональные моменты, которые пришлось пережить.

"Когда мы прощались с Александром, я говорила, что это проект о любви. Что этот проект о чем-то большом, о двух половинках. И я говорила: "если ты отпускаешь меня домой - так и должно быть". Значит, я не его женщина, а он не мой мужчина. Поэтому, мне кажется, что все правильно произошло", - делилась девушка.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)