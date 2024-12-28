Учасниця "Холостяка-13" відповіла, чи погодилася б знову на участь у проєкті після емоційного вильоту

Юстина Багай залишила проєкт "Холостяк" за крок до фіналу, і таке рішення головного героя стало для неї справжнім ударом. Тепер 21-річна майбутня дипломатка зізнається, чи погодилася б повторно на зйомки, якби знала, як усе закінчиться.

Що каже учасниця "Холостяка-13"

Дівчина ділиться, що за цей період виросла дуже сильно емоційно - як людина і як жінка. За словами Багай, з нею відбувся великий трансформаційний період завдяки програмі, а тому вона б не відмовилася від участі у "Холостяку" ще раз.

"Я виросла дуже сильно емоційно. Я дуже сильно виросла, в першу чергу, як людина і як жінка. І це дуже важливо розуміти. Я пройшла на проект 20-річною. Сьогодні мені 21, і я пережила дуже великий трансформаційний період у своєму житті, завдяки проекту. Я б пішла навіть без роздумів. Мені вперше сподобалася так сильно людина і я дійсно віддалася цьому почуттю. Навіть біль, який я пройшла, зробив мене сьогодні тією, хто я", - пояснила свою позицію Юстина.

Виліт дівчини був емоційним, оскільки вона мала симпатію до Олександра. А тому їй довелося зіштовхнутися з болем після того, як він прийняв рішення попрощатися з нею.

Юстина Багай (фото: instagram.com/holostyakstb)

На пост-шоу Багай не приховувала бурхливих емоцій, коли йшлося про неї та Терена. Через це вона навіть не могла дивитися останні випуски реаліті.

"Це було дуже болісно, дуже емоційно. Це мене перенесло назад в літо, це було важко переживати. Коли показали його слова… Я через те, якщо чесно, останні епізоди не дивилася", - сказала учасниця.

Також Юстина додала , що навіть попри те, що сталося, вона не тримає образи на Олександра. Адже вже зараз, через якийсь час, розуміє, що вони з ветераном війни - просто не одне для одного.

"Коли ми прощалися з Олександром, я говорила, що це проект про любов. Що цей проект про щось велике, про дві половинки. І я казала: якщо ти відпускаєш мене додому - так і має бути. Значить, я не його жінка, а він не мій чоловік. Тому, мені здається, що все правильно відбулося. Добре, що він мене відпустив за тиждень до знайомства з його батьками. Бо я не знаю, наскільки б сильно я вже тоді прив'язалася до нього. Тому я й дякую за те, що я пішла. Немає образ", - зізнається дівчина.

Юстина Багай залишила шоу за крок до фіналу (фото: instagram.com/holostyakstb)

До слова, Аліна Шаманська критикувала авторів "Холостяка" після вильоту Багай з шоу. Справа у тому, що коли під час зйомок дівчину накрили емоції, зйомки все одно продовжилися, а підтримку їй надала лише колишня "Холостячка" Злата Огнєвіч, як підкреслила блогерка.