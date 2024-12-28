Фіналістка "Холостяка" Юстина Багай: Саша не такий ідеальний, як я собі його малювала

Юстина Багай була однією з наймолодших учасниць 13 сезону "Холостяка". Вона дійшла до фіналу та потрапила в "трійку", але головний герой Олександр Терен попрощався із нею, що вразило багатьох глядачів.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Юстина висловилася про Терена та зізналася, чи ображена вона на нього, а ще розповіла, що відбувалося поза камерами та чи був Олександр чоловіком її мрії.

– Коли ви йшли на "Холостяк", ви могли уявити, що дійдете аж до фіналу?

– Якщо чесно, я не те, що не бачила себе у фіналі, я думала, що залишу проект десь на третьому тижні. Не знаю, чому я так думала. Відбувалося все так, що зйомки почалися 15 липня, і в середині серпня я мала летіти з сестрою, аби зустрічати її день народження в Хорватії. І я свято вірила в те, що я поїду до сестри. Все починалося з літньої пригоди, а закінчилося чимось більшим.

– А коли саме ви зрозуміли, що не залишите проект так рано?

– Я зрозуміла, що залишуся надовше тоді, коли почала будуватися ця наша історія спільна з Сашею. Коли ми почали ходити на перші побачення, вже особисті. Вже в Карпатах, коли ми провели разом увесь день, я вже зрозуміла, що ми можемо пробувати будувати щось більше.

Юстина з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Ви довго переживали рішення Терена та прощання з ним?

– Я вам чесно скажу. Я була в такій навіть депресії, я би так це назвала. Останні три місяці після проекту мене "теліпало" аж до кінця останнього фінального пост-шоу, яке ми знімали. В мене все ще тьохкало. Але зараз, коли вже закінчилися ефіри зі мною, стало легше. Я вже ніби відпустила, я пропрацьовую це з психологом.

– Щодо вашої участі в пост-шоу, після випуску, де ви залишили проект. Ми бачили ваші щирі емоції, там ви ще не зуміли відпустити ситуацію?

– Це пост-шоу знімалося в листопаді, а я залишила проект у вересні. І я щиро думала, що вже тоді все пережила. Але в той момент, коли мені показали те, що не увійшло в ефір, а ще й всю історію наших стосунків… Це було дуже болісно, дуже емоційно. Це мене перенесло назад в літо, це було важко переживати. Коли показали його слова… Я через те, якщо чесно, останні епізоди не дивилася.

– Ви вже казали, що не ображені на Олександра, а взагалі не було розчарування, так званої образи на долю, на обставини?

– Коли ми прощалися з Олександром, я говорила, що це проект про любов. Що цей проект про щось велике, про дві половинки. І я казала: якщо ти відпускаєш мене додому - так і має бути. Значить, я не його жінка, а він не мій чоловік. Тому, мені здається, що все правильно відбулося. Добре, що він мене відпустив за тиждень до знайомства з його батьками. Бо я не знаю, наскільки б сильно я вже тоді прив'язалася до нього. Тому я й дякую за те, що я пішла. Немає образ.

Юстина Багай зізналася, чи шкодує про участь в "Холостяку" (фото: СТБ)

– А що вам сказали ваші батьки, коли ви повернулися після проекту?

– Що я молодець. Вони зустріли мене на вокзалі з потягу, я на проекті купила цілу купу книжок, то вони мусили мені допомагати. Стояли біля потяга, плакали, обіймали. Підтримка, любов, опора - мої батьки неперевершені.

– В останньому випуску з вами складалося враження, що вони не були в захваті від вашої участі, і взагалі від вашого уявлення про майбутнє. Це так?

– Я все життя своє свідоме кричала, що я хочу поїхати, бо я не хотіла навчатися в Україні, хотіла жити за кордоном. І коли вони почули, що я хотіла переїхати в Київ - вони просто не впізнавали свою доньку. Я 10 років кричу, каже, що я хочу поїхати, а на 11 приходжу з чоловіком і кажу, що хочу до нього в Київ - не дивно, що вони були здивовані.

Але мої батьки насправді дуже співпереживаючі. Вони дивляться кожен випуск, мама надсилає мені свої коментарі. Для них моя участь в проекті була нормальною. А от Саша, він викликав двоякі почуття, скажімо так.

– А що взагалі вони вам казали про Олександра після проекту?

– Моя сестра одразу сказала мені про те, що я піду. Вона знала, що я піду після цього тижня, бо знала, що щось було не так. Що в нас не вийшло. І це було очікувано для неї. Мама й тато також не сильно були здивовані, здивована була тільки я. Вони казали, що неможливо розкрити людину за пів години діалогу, з яких 10 хвилин ти п’єш воду. Це отак дослівно. І це про те, що під камерами ти одна людина, а без камери - інша.

Загалом, мої батьки з захватом розповідали про Олександра як про особистість, бо він дуже сильний, впевнений, класний, їм подобаються його цінності. "Але чи це твій чоловік, Юстино?" - отак вони мені казали після проекту.

Юстина зробила щиру заяву про Терена (фото: СТБ)

– Ви сказали, що на проекті купили собі багато книжок і багато читали. А до цього ексучасниця реаліті Вероніка казала, що на реаліті їй не вистачало такої можливості. Річ у тому, що потім правила змінилися?

– Все дуже просто. До, наскільки я пам’ятаю, 6 епізоду, нам не можна було читати. Але вже на 7 нам можна було купувати книжки і нам віддали ті, з якими ми приїхали. На певному етапі, за правилами шоу, ми можемо почати читати книги.

– Зараз ви дружите з кимось з учасниць?

– Так, я навіть жартувала, що на проекті я не зустріла своє кохання, але я зустріла багато класних людей. Я продовжую спілкування з Інною, бо ми гарно та близько спілкувалися на проекті. І ще Настя Юзьвак, Рижуля. Ілона Мамчур - дуже близька, дуже мене підтримувала після проекту, коли я вже пішла. З цими трьома дівчатами я спілкуюся найбільше. А ще Ксюша, Ліза - вони теж подруги.

– А є дівчина, з якою взагалі не хочеться спілкуватися?

– Та я б не сказала, що я не хочу спілкуватися. Просто, наприклад, якщо у мене не було прям такого зв’язку з Настею Анісімовою, або з дівчатами, які пішли в перших епізодах. Не те, що я не хочу з ними спілкуватися, просто я не знаю цих людей.

– Ви казали, що останні випуски не дивилися. Але до цього, коли переглядали інші епізоди, вас вразило те, що казали учасниці на бліцах?

– Звичайно! Я навіть дзвонила до Інни та казала: “Інночко, скажи мені, будь ласка, а що ти таке про мене говорила”. І вона вже казала: “Ну ти ж знаєш, що я нікого не хотіла образити”. Просто ми знаємо, в яких умовах це все знімалося. І через це ображатися на те, що висвітлювалося на екрані, просто немає сенсу.

Я не ображалася. Просто хотіла для себе з’ясувати якісь певні моменти. А оце “очікування-реальність” було більше на побаченнях з Сашею. В нас було дуже багато хороших і теплих моментів, які не показали. Але я розумію. І я дуже рада, що такі світлі моменти, наша історія, про них ніхто не знає. Тому я дякую СТБ за це.

Юста з "Холостяка" та Терен (фото: СТБ)

– Є моменти, які ви зараз дивитесь, а вони викликають у вас сором, або ви про них шкодуєте?

– Я ніколи ні про що не шкодую. Просто цікаво дивитися, як це виглядало з іншого боку. Наприклад, була ситуація тоді в Карпатах, коли виявилося, що Олександр цілувався з іншими дівчатами. Я тоді дуже гостро відреагувала, особливо на Інну. Це не те, що я шкодую, що я тоді на неї накричала, але тоді емоційна напруга відчувалася вже в усіх проявах та в усіх дівчат. До того ж ми довго туди їхали, всі втомилися.

Всі були нервовими. Ксюша, мабуть, не так сильно хотіла образити Віку, або Віка Ксюшу. Я, наприклад, не така плакса, як показано на проекті. Я бачу себе інакшою. Але це досвід, тому ми просто приймаємо все, як є.

– Щодо Олександра. Він взагалі відповідав вашим ідеалам чоловіка? І взагалі, який він, чоловік вашої мрії?

– Я вам чесно скажу. В мене є список якостей чоловіка, які я хочу бачити. Саша, це скоріше, про симпатію. Він не відповідав ідеалам мого чоловіка, він був інакшим. Але всупереч ідеалам, які є в моїй голові, Саша все одно мені дуже сподобався.

Чоловік має бути хорошим, добрим, з щирим серцем. Тим, хто підтримає, допоможе, стане опорою. Чоловіки це прекрасно, насправді. Я люблю чоловіків.

– Що б ви могли порадити дівчатам, яким не вдалося побудувати стосунки, або які пережили болісний досвід у стосунках?

– Треба подякувати та відпустити того чоловіка. Не триматися за минуле. Я вважаю, що на цьому етапі, я дуже вдячна Олександру за той досвід. Я дуже вдячна йому за те, який він в житті, як він мене підтримував і який життєві уроки він мені дав. І треба просто відпускати. Саша не такий ідеальний, як я собі його малювала, але це прекрасно. Треба дякувати і відпускати.

– А ви б зараз пішли б на проект, якби знали, що все закінчиться саме так?

– Звичайно. Я виросла дуже сильно емоційно. Я дуже сильно виросла, в першу чергу, як людина і як жінка. І це дуже важливо розуміти. Я пройшла на проект 20-річною. Сьогодні мені 21, і я пережила дуже великий трансформаційний період у своєму житті, завдяки проекту. Я б пішла навіть без роздумів. Мені вперше сподобалася так сильно людина і я дійсно віддалася цьому почуттю. Навіть біль, який я пройшла, зробив мене сьогодні тією, хто я.

Зірка "Холостяка" розповіла, що залишилося поза камерами (фото: СТБ)

– Тобто якби була можливість щось переграти, щось змінити, ви б нічого не змінювали?

– Ні. Звичайно, я б не набралася тих уроків, якби не зробила десь якусь помилку. Тому я би нічого не перегравала.

– Поговоримо про залаштунки. Що було найважче з правил та взагалі в участі в проекті саме для вас?

– На початку мені здавалося, що це якийсь сюр. Я не розуміла, що відбувається. Перед тобою постійно камери. І спочатку це змушувало нервуватися. Бо я розуміла, що кожне слово, яке я говорю, воно пишеться. Постійно треба було тримати себе, контролювати. Тяжкуваи, якщо чесно. Я дуже боялася сказати щось неправильно.

Але й було те, що залишилося поза камерами. Багато своїх приколів. В нас з дівчатками був свій двіж, свій вайб, ми робили якісь посиденьки, зблизилися. У нас не було телефонів, книжок, зовнішнього світу. Звісно, ми могли іноді дзвонити батькам та друзям, але це інше. Дуже багато класних закадрових моментів. Аліна сомельє була на проекті недовго, але ми досі пам’ятаємо її винні дегустації.

– Поза камерами були якісь сварки, про які не знають глядачі?

– Дівчата сварилися тільки в камерах. А поза камерами вони просто ігнорували те, що їм не подобається.

– Ваше серце вільне? Ви готові до нових стосунків?

– Моє серце вільне і я готова до нових стосунків, але, можливо, не до кінця. Я просто розбираюся в собі, працюю з психологом. Для початку мені треба все пропрацювати, а потім починати дорослі стосунки.

– А вам писали чоловіки, кликали на побачення?

– Ну, хтось пише. Але це не ті люди, з якими я б пішла на побачення. Тому я не відповідаю.

Юстина на проекті "Холостяк" (фото: СТБ)

– Глядачі вас підтримали після церемонії троянд?

– Якщо чесно, це викликало в мене здивування. Стільки людей мене підтримали, полюбили. І ця любов стала для мене опорою, коли я йшла з проекту. Я отримала стільки компліментів, стільки любові, стільки мудрих жінок. І це дуже класно.

– В мережі активно обговорюється, що не всі очікували, що в фіналі опиняться саме Інна та Настя. А ви кого бачили у фіналі?

– Я бачила в фіналі себе та Інну. Я не думала, що Настя залишиться.

– Ви кажете, що бачили себе у фіналі з Інною. При цьому ви гарно спілкуєтеся. Чи не боялися ви, що це може зіпсувати ваші стосунки?

– Я дуже розмежовувала на проекті дружбу та кохання. І це б не стало для нас перепоною, хто б із нас не виграв. Усе через те, що ми пережили дуже близький емоційний контакт, коли 24 серпня в Києві були обстріли. І коли я бачила, як ця людина розбудила мене в ночі, і ледь не виносила мене з другого поверху під час вибухів. Я зрозуміла, що це людина, з якою я буду дружити дуже довго. І неважливо, кого б Саша обрав.

– Іноді учасниць обговорюють в контексті щирості та нещирості. Чи вважали ви когось нещирим саме в кадрі?

– Я думаю, що всі дівчата, якими були за кадром, такими були і в кадрі. Просто питання в тому, чи всі були щирими з собою. Це дійсно питання. Це не те, що якась дівчинка грала особливо камеру, просто є загублені душі.