Учасник Нацвідбору зізнався, що думає про артистів-втікачів, які зрадили Україну

На запитання журналістки, що робити з Потапом, Владом Ямою, Олегом Винником, Олександром Еллертом, які втекли, фіналіст Нацвідбору зазначив, що, найімовірніше, їхній кар'єрі в Україні буде кінець.

"Мені здається, для них це просто все, кінець їхній кар'єрі в Україні, як мінімум, її просто вже не може бути. Я не знаю, наскільки треба рибкою бути, щоб забути це все і спокійно далі сприймати те, що вони роблять. Вони просто самі собою мають відпасти від цього всього і все. Навіть якщо вони захочуть", - вважає Марний.

Водночас він не заперечує, що, наприклад, Олег Винник, може повернутися в Україну.

"Я не вірю, у них немає шансів просто повернувся після цього назад, ніби нічого не було. Хоча, я думаю, той же Винник, можливо, і зможе. Тому що все одно залишаться люди, які його послухають", - зазначив соліст ДК "Енергетик".

Також він прокоментував гіпотетичну ситуацію - чи зможе гурт ДК "Енергетик" виступати на одній сцені з такими артистами.

"Я не вірю, що таке станеться, але навіть якщо таке станеться, то ці два світи навряд чи можуть перетнутися і виступати разом. Мені просто совість не дозволить це зробити. Насправді я не здивуюся, якщо така подія станеться, тому що пам'ятаю, як той самий Баста катався в Україну після 2014 року. І всім було все ок. Звісно, були активісти, люди зі стійкою позицією. Але всім було, вибачте, чхати на це", - підсумував Яків Марний.



Гурт "ДК Енергетик" (фото: instagram.com/dk_energetyk)

Що відомі люди говорять про артистів, які зрадили Україну під час війни

Популярний актор Сергій Мітрюшин вважає, що українські актори та співаки, які зрадили країну під час війни, повинні бути готовими відповідати за свою позицію і свої дії.

Співак Юлік не впевнений щодо того, чи є майбутнє в Україні в артистів, які обрали бути за кордоном під час війни.

Водночас фіналіст "Голосу країни" та учасник Національного відбору на Євробачення-2025 Андрій Хайат вважає, що повернення Винника, Ями та інших неможливе. Бо між ними й людьми, які залишилися в Україні під час повномасштабної війни, величезна прірва.

А заслужена артистка України Тетяна Піскарьова зазначила в інтерв'ю, що таким артистам все ж таки потрібно повертатися і починати працювати на благо України.

Народна артистка України Наталія Бучинська вважає, що раніше з артистів ліпили ідолів, а вони показали свою справжню сутність.