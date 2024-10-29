Тетяна Піскарьова про Потапа і Винника: "Треба повертатися, 100 разів вибачитися і працювати заради України"

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова висловилася на адресу чоловіків-артистів, які втекли з країни під час повномасштабного вторгнення, серед яких скандальний репер і продюсер Потап, співак Олег Вінник та танцюрист Влад Яма.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

За словами Піскарьової, за кордоном українці нікому не потрібні.

"Всім, хто, скажімо так, втік, треба розуміти. По-перше, на нас ніде ніхто не чекає. По-друге, ми нікому взагалі не потрібні. По-третє, якщо ми потрібні, то тільки своїй Україні і українцям. Якщо ці люди усвідомлюють, що вони дійсно втекли, то їм треба просто зрозуміти, що немає їм спокою і немає їм душевної розради ніде, а тільки повертатись додому", - зазначила співачка.

Також вона дала пораду Потапу, Виннику та Ямі.

"Ніколи не буває запізно. Беріться, вставайте, повертайтеся, дивіться сміливо в обличчя людям, поясніть їм свою погодинку і починайте працювати заради України. Це важливо", - наголосила заслужена артистка України.

У той же час вона вважає, що чоловіки-артисти, які втекли, вже багато втратили, але їм все одно необхідно повертатися і просити прощення.

Тетяна Піскарьова (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

"Вони дійсно багато що втратили. А, можливо, і все. Але треба повертатися додому, щоб жити, відчувати себе потрібним. Можливо, сто разів вибачитися перед суспільством. За слабкість, страхи. Треба повертатися і все", - зазначила співачка.

"А вже як виженуть - будеш бігти. А вибачать - побачиш та й будеш працювати. Можливо, я просто дуже добра. Але треба повертатися. Навіть якщо ти зробив неправильний крок, просто вміти вибачатися. І все", - підсумувала Тетяна Піскарьова.

Що відомо про скандального Потапа

Репер та продюсер зараз живе та працює за кордоном - при цьому він публічно жодного разу не розповів, як йому вдалося виїхати з країни під час воєнного стану.

Він уже не раз потрапляв у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на фоні пальм про "нові можливості" за кордоном.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Де зараз Олег Винник

Олег Винник після 24 лютого 2022 року довгий час не з'являвся у медіапросторі та не коментував російське вторгнення.

Потім стало відомо, що артист перебуває у Німеччині. Деякі джерела стверджували, що співак серйозно хворий, але він цього не підтверджував.

Влітку 2024 року Винник несподівано вийшов на зв'язок із шанувальниками. В одному з роликів він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям", чим природно розлютив українців.

Він також випустив нову пісню "Мої люди".

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Що відомо про Влада Яму

Хореографу вдалося виїхати з України першого дня повномасштабної війни. Разом із сім'єю він живе у США.

Зірка "Танців зі зірками" часто публікує розважальний контент, а також показує своє розмірене життя в Америці.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)