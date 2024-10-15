Відома співачка висловилася про Потапа, Влада Яму і Олега Винника, що втекли з України

Народна артистка України Наталія Бучинська озвучила свою думку щодо відомих українських чоловіків призовного віку, які після початку повномасштабного вторгнення РФ втекли з країни та продовжують відсиджуватися за кордоном.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Йдеться про хореографа Владу Яму, скандального продюсера і репера Потапа, співака Олега Винника, а також чоловіка Юлії Саніної Вала Бебко.

Бучинська зазначила, що багато років із цих та інших артистів "ліпили" ідолів, а, як виявилося, це прості люди зі своїми страхами.

"Нехай кожного розсудить Бог і, звичайно, час. Нам стільки років телебачення, радіо, медіа, всілякі глянці ліпили з них ідолів і божеств, а насправді це виявилися прості люди, зі своїми поглядами, страхами, можливостями та нутром. Тут кожному своє", - лаконічно зауважила народна артистка України.

Що відомо про Влада Яма

Яма виїхав із України у перші дні повномасштабної війни. Як стверджував хореограф, це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд.

Зірка "Танців зі зірками" живе із сім'єю у США. Звідти артист публікує неоднозначні фото та відео, до яких більшість його фоловерів досі не можуть звикнути. Яма не соромиться показувати, як він розважається, а деякі його пости та підписи російською мовою.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Де зараз знаходиться Потап

Репер та продюсер Потап після початку повномасштабного вторгнення живе та працює за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на тлі пальм про "нові можливості" за кордоном.

Потап та Настя Каменських (фото: instagram.com/nkblog)

Де зараз Олег Винник

Як відомо, на початку війни Винник просто зник із медіапростору, не з'являвся у соцмережах і не коментував російське вторгнення.

Нині Винник перебуває у Німеччині. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співак виїхав за кордон і досі не повертався.

У ЗМІ активно розкручували чутки, що співак має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Близько двох місяців тому український артист почав виходити на зв'язок із своїми шанувальниками.

Так, в одному з роликів він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям".

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Куди "зник" чоловік Саніної

Валерій Бебко привернув увагу у соцмережах після чуток про розлучення, які почали циркулювати наприкінці минулого року. Представник групи тоді заявив, що ці відомості не відповідають дійсності.

Пізніше Юлія Саніна оголосила про всеукраїнський тур. Ці концерти проходили без учасників The Hardkiss, тобто без чоловіка Вала Бебко.

Фронтвумен пояснила це рішення тим, що це буде особлива програма, яка не властива хлопцям.

Ці заяви породили чутки про те, що Бебко, як і інші учасники гурту, можливо, ховаються за кордоном.

Ведучий радіо "Люкс ФМ" Артур Адамов теж розмірковував на цю тему. На його думку, продюсер гурту міг залишити Україну перед конкурсом Євробачення-2023, де його дружина Юлія Саніна була ведучою. Вона повернулася додому, а її чоловік - ні.

Бебко малоактивний у своєму блозі: його останнє повідомлення було опубліковано у січні 2023 року, коли гурт представив кліп на пісню "Маяк".

Вал Бебко (фото: (instagram.com/the_hardkiss)