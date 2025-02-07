"ДК Енергетик": Ми в принципі не сприймаємо Нацвідбір як змагання

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) соліст "ДК Енергетик" розповів, про що конкурсна пісня гурту, як музиканти реагують на порівняння з артистами-росіянами, що думають про мобілізацію та чому суспільство не оцінило вчинки Лободи.

– Розкажіть про вашу конкурсну пісню, про що вона?

– Я ненавиджу розповідати про пісні, які пишу, бо в кожен в пісні має сам себе знайти. А так, я думаю, про більшість українців, які зараз опинилися перед важливим вибором. Як-от в моєму випадку: взяти зброю до рук чи займатися далі музикою. І таких питань зараз багато.

– Як ви опишете меседж, з яким ви вирішили йти на Нацвідбір та Євробачення?

– Він дуже простий. Що ми досі живі, що ми тут і нікуди не ділися, ось і все. Зі своїми проблемами, зі своїми, скажімо, далеко не найприємнішими станами, в порівнянні з тими, хто не тут.

– Чому ви вирішили брати участь у Нацвідборі та чому саме цього року?

– Це доволі просто і прозаїчно. Тому що можемо, тому що просто захотіли, тому що маємо таку можливість. Минулий рік, 2024, у нас доволі добре минув, були різні колаборації, активності, випустили альбом, зіграли “тисячник”. Все дуже добре йшло і тому вирішили. А чому б і ні? Спробувати закріпити ось ці досягнення року такою вишенькою на торті, як Євробачення. Так і вийшло, що потрапили в шортлист.

– Якими були ваші очікування від Нацвідбору?

– Очікувань як таких особливо не було, ми просто подалися, а там вже як вийде. І коли вже ми дізналися, що потрапили спершу в лонглист, потім в шортлист - були трошки, не здивовані, а вражені. Зараз хотілося б зберегти цю хвилю вражень.

– А як вам співпраця з Тіною Кароль, вона вносила якісь правки у ваш трек? Інші артисти казали, що вона давала поради та допомагала змінювати пісню.

– Ні, в нас з цим проблем не було. Ну якщо це можна назвати проблемою, звісно. Ми подали пісню і було все окей. Єдине, були моменти саме по “мінусу” з бек-вокалами, ми їх просто прибрали трошки і все. Проблем ніяких не виникло, все спокійно, приємно, без напрягу.

– Ваша пісня точно вирізняється з-поміж інших. Не боялися, що єврофани можуть її не зрозуміти?

– Точно не боялися. Вважаю, що постпанк - це звуки, знайомі багатьом з дитинства. І тому нічого страшного в цьому немає. А стосовно того, що хтось не сприйме, то ми за смаки людей не відповідаємо. Хтось сприйме, хтось ні - тому тут все в балансі, проблем не бачимо ніяких

– Існує думка, що артисти різних жанрів не сприймають музику один одного. А що ви думаєте про наш сучасний український поп?

– Я та інші учасники "ДК Енергетик" сприймаємо будь-які жанри, в принципі. Ми слухаємо все. У нас немає такого, що ми граємо постпанк, а тому слухаємо тільки постпанк. Ми так само можемо і реп послухати, і важку музику. Ну а стосовно сучасної української поп-музики скажу так: вона є, вона існує, вона має бути. Люди її слухають, тому це прекрасно. Чим більша різноманітність в усьому, тим краще.

"ДК Енергетик" (кадр з кліпу)

– Як ви сприймаєте інших учасників: як конкурентів чи як друзів, чи просто як колег?

– Як конкурентів не сприймаємо, тому що ми в принципі не сприймаємо Нацвідбір як змагання. Це суто, скажімо, вітрина пісень, з якої українці обиратимуть, який трек представлятиме Україну. Ми тут не змагаємось, ми просто даємо свій продукт. І люди дивляться, вирішують, подобається їм чи ні.

– Ваші пісні потрапили в STALKER 2: Heart of Chernobyl. Ви знали про це заздалегідь? Якими були ваші емоції?

– Так, ми дізналися про це ще до прем’єри. На лейбл, через який ми випускаємо пісні, прийшов запит, що потрібна нова українська музика. Чуваки з лейбла додали наші треки, ну і, люди, які займалися збором музики, послухали та зацінили, обрали наші треки. І ми в шоці були, бо це класно. Приємно це вразило, бо це гра дитинства, а почути свою музику в ній - окремий вид задоволення.

– Назва вашого гурту походить від назви ДК в Прип'яті. Чому вас зацікавила тема Чорнобиля?

– Ми всі в дитинстві грали в STALKER. До того ж я та Сєва, гітарист гурту, ми колись пили багато енергетиків, тому воно все якось так законнектилося в назві. В цілому - Прип’ять, місто-привид, постпанк, пусте місто, воно все дуже символічне. Постпанк, він як жанр похмурий, тому й звучить відповідно. І сама Прип’ять - це місто пусте, похмуре, мертве. І все воно, як на мене, гарно метчиться.

– Іноді кажуть, що в Україні постпанк популяризували росіяни. Як ви ставитеся до цього і чи ображають вас порівняння з іншими гуртами з країни-агресорки?

– Не те, що ображають. Я не дуже звертаю на це увагу. Тут більше від власного сприйняття кожної людини залежить, хто на чому ріс. Люди, які в дитинстві слухали Depeche Mode, The Cure та Joy Division, будуть чути нашу музику та казати, що ми, скажімо, черпали натхнення, або ми плюс-мінус з цієї хвилі. Люди, які слухали російський рок, радянський, вони будуть сказати, що ми копіюємо, злизуємо звідти. Від нас в цьому випадку нічого не залежить. Тут від сприйняття залежить, бо кожна людина індивідуальна і ми з цим змирилися.

Єдине, що ми можемо робити, це просто створювати нашу музику далі. І сподіватися, що воно буде летіти в маси, що років за 20-30 у подвір'ях будуть грати саме наші пісні, українською мовою.

– Якщо ви переможете у Нацвідборі й потрапите на сцену Євробачення, як саме ви плануєте доносити світу свої меседжі та на чому ви збираєтеся робити найбільший акцент?

– Складне питання, бо поки що ми так далеко не заглядали. Бо ми заходимося ще на етапі Нацвідбору. Але знаю, що як мінімум буде багато інтерв'ю та виступів, ми будемо розмовляти, будемо розповідати, що саме коїться в Україні, що турбує українців.



Яків Марний (фото: instagram.com/yakivmarnyy)

– А як би ви описали постпанк для людини, яка ніколи не чула про цей жанр?

– Я просто скажу, що це доросла музика. Більше нічого. Доросла інструментальна музика.

– Ви казали про вибір та війну. Думаєте про те, щоб доєднатися до лав ЗСУ?

– Я доволі часто про це думаю, так.

– А що ви думаєте про бронювання артистів, як до цього ставитеся?

– Та ні. Ні і ще раз ні. Ми такі самі люди, як і всі інші. Я думаю, мати якісь привілеї - це дурниці.

– Є така думка, що ми маємо зберігати митців, так званий цвіт нації. Виходячи з таких ідей - як ми можемо визначати, хто може залишатися в тилу, а хто має йти на фронт?

– Я не знаю, тому що тут вже починається по Орвелу, хтось кращий, хто гідніший. Юридично, я думаю, це буде максимальна плутанина. Бо як це вирішувати? Хто робить більший вклад або ще щось… Ні, я проти такого, тому що це просто несправедливо.

Чим, скажімо, людина, яка пече хліб на якомусь хлібзаводі, гірша за людину, яка пише пісню? Та нічим!

– А що ви думаєте про артистів-чоловіків, які пішли на фронт, але потім їх вирішили відправити в тил, аби вони давали концерти, збирали донати?

– Ну, наприклад, той самий Женя Галич, який пройшов це все і зараз далі займається музикою, дає концерти. Це ж круто. Це просто повага, тому що людина не зламалася, далі займається своєю справою і несе правильні ідеї світу, це надихає. Бо особисто я не знаю, якби я пройшов усе це, чи зміг би повернутися на сцену.

– А є відомі українські чоловіки, які вас розчарували за час повномасштабної війни?

– Я намагаюсь такі моменти не тримати в собі, просто пропускати, тому що і без цього вистачає негативу. Затримувати увагу або витрачати енергоресурс на подібні речі - не хочу. Але розчарували в принципі люди культури, які використовували оцю "бирочку митця" для того, щоб звалити з України. Не повернулися і тим самим підставили інших артистів, які можуть приносити користь, давати концерти за кордоном, збирати донати.

– А такі як Потап, Влад Яма, Олег Винник, Олександр Еллерт - ми мусимо ми їх закенселити чи все ж вони ще мають якийсь шанс себе реабілітувати?

– Мені здається, для них це просто все, кінець їхній кар'єрі в Україні, як мінімум, її просто вже не може бути. Я не знаю, наскільки треба рибкою бути, щоб забути це все і спокійно далі сприймати те, що вони роблять. Вони просто самі собою мають відпасти від цього всього і все. Навіть якщо вони забажають. Я не вірю, в них немає шансів просто повернувся після цього назад, ніби нічого не було. Хоча, я думаю, той самий Винник, можливо, і зможе. Бо все одно залишаться люди, які його послухають.

– Якщо умовний Потап чи Олег Винник все-таки зможуть повернутися, їх запросять на якийсь великий концерт, куди запросять і "ДК Енергетик", ви погодитеся виходити з ними на одну сцену?

– Я не вірю, що таке відбудеться, але навіть якщо таке відбудеться, то ці два світи навряд чи можуть перетнутися і виступати разом. Мені просто совість не дозволить це зробити. Насправді я не здивуюся, якщо така подія відбудеться, бо пам’ятаю, як той самий Баста катався в Україну після 2014 року. І всім було все ок. Звісно, були активісти, люди зі стійкою позицію. Але всім було, вибачте, чхати на це.

– Після 2014 року були артисти, які або приїжджали до нас з РФ, або ж ті, які виступали і там, і тут. Наприклад Лобода. Але після 24 лютого 2022 року вона відмовилася від концертів в РФ, хоча тут її вже не сприйняли з великим захопленням. Чому не всі українці зуміли її пробачити?

– Лобода багато помилок зробила, коли повернулася. Та ж ситуація в Харкові з дівчинкою, коли вона питала, хто їй платив за те, що вона прийшла з тим плакатом. І це не останню роль зіграло в тому, що суспільство її не сприйняло. Тим паче це ще було у 2023 році, її такі заяви лунали, коли суспільство було в рази радикальніше налаштоване. Тому вона обрала для своїх перформансів невдалий час і невдале місце.