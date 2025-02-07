Участник Нацотбора признался, что думает об артистах-беглецах, которые предали Украину

На вопрос журналистки, что делать со сбежавшими Потапом, Владом Ямой, Олегом Винником, Александром Эллертом и другими, финалист Нацотбора отметил, что, скорее всего, их карьере в Украине будет конец.

"Мне кажется, для них это просто все, конец их карьере в Украине, как минимум, ее просто уже не может быть. Я не знаю, насколько надо рыбкой быть, чтобы забыть это все и спокойно дальше воспринимать то, что они делают. Они просто сами собой должны отпасть от этого всего и все. Даже если они захотят", - считает Марный.

В то же время он не отрицает, что, например, Олег Винник, может вернуться в Украину.

"Я не верю, у них нет шансов просто вернулся после этого обратно, будто ничего не было. Хотя, я думаю, тот же Винник, возможно, и сможет. Потому что все равно останутся люди, которые его послушают", - отметил солист ДК "Енергетик".

Также он прокомментировал гипотетическую ситуацию - сможет ли группа ДК "Енергетик" выступать на одной сцене с такими артистами.

"Я не верю, что такое произойдет, но даже если такое произойдет, то эти два мира вряд ли могут пересечься и выступать вместе. Мне просто совесть не позволит это сделать. На самом деле я не удивлюсь, если такое событие произойдет, потому что помню, как тот же Баста катался в Украину после 2014 года. И всем было все ок. Конечно, были активисты, люди с устойчивой позицией. Но всем было, извините, чхать на это", - подытожил Яков Марный.



Группа "ДК Енергетик" (фото: instagram.com/dk_energetyk)

Что известные люди говорят про артистов, которые предали Украину во время войны

Популярный актер Сергей Митрюшин считает, что украинские актеры и певцы, которые предали страну во время войны, должны быть готовыми отвечать за свою позицию и свои действия.

Певец Юлик не уверен относительно того, есть ли будущее в Украине у артистов, которые выбрали быть за границей во время войны.

В то же время финалист "Голосу країни" и участник Национального отбора на Евровидение-2025 Андрей Хайат считает, что возвращение Винника, Ямы и других невозможно. Потому что между ними и людьми, которые остались в Украине во время полномасштабной войны, огромная пропасть.

А заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева отметила в интервью, что таким артистам все же нужно возвращаться и начинать работать на благо Украины.

Народная артистка Украины Наталья Бучинска считает, что ранее из артистов лепили идолов, а они показали свою настоящую сущность.