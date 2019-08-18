ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туристи в шоці: на відомому українському курорті позеленів пляж (фото)

STYLERЖиття    18.08.2019 - 17:18
Туристи в шоці: на відомому українському курорті позеленів пляж (фото)
Фото: Коблево (РБК-Україна)

Останні чотири дні берег пляжу укритий водоростями, медузами і сміттям

На відомому українському курорті Коблево повністю позеленів пляж. Справа в тому, що після зміни погоди, на берег викинуло численну кількість водоростей, в яких заплуталися медузи, а також сміття від туристів. Про це повідомляє видання "Новости N".

Шар водрослей, які вкрили берег, приблизно метр. Цікаво те, що влада Миколаївської області абсолютно не діє і зону відпочинку українців ніхто не прибирає. На пляжах, крім світло-зелених водрослей, лежать гори сміття.

Туристи в шоці: на відомому українському курорті позеленів пляж (фото)Туристи в шоці: на відомому українському курорті позеленів пляж (фото)Фото: Пляж в Коблево (novosti-n.org)

"Варто також зазначити, що з проблемою "зеленого полотна" зіткнулися і місцеві бізнесмени, які мають біля пляжу водні атракціони. Тим не менш, вони теж діють, не бажаючи прибирати територію, на якій ведуть підприємницьку діяльність.Таким чином, щоб дістатися до води, кожному відпочиваючому потрібно подолати зелену смугу перешкод зі слизькими медузами", - повідомляє видання.

Туристи в шоці: на відомому українському курорті позеленів пляж (фото)Фото: Водороли вкрили пляж шаром в один метр (novosti-n.org)

Як раніше ми повідомляли, на території відомого українського курорту на Азовському морі бази відпочинку зливали нечистоти у море і пісок.

Читайте також у мережі показали фото з Кирилівки і Ялти. Порівняйте фотографії двох відомих українських курортів.

На популярних пляжах Одеси вода не відповідає нормам На популярному українському курорті розгорівся скандал: зливали нечистоти у море і пісок (фото)
Новини України курортпляж
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся