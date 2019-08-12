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На всех киевских пляжах не рекомендуется купаться

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 14:25
На всех киевских пляжах не рекомендуется купаться
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор

В Киеве ни на одном городском пляже не рекомендуется купаться. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу киевского коммунального предприятия "Плесо".

Как отмечается, все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор, то есть купаться на них не запрещено, но и не рекомендуется.

На всех киевских пляжах не рекомендуется купатьсяФото: состояние пляжей (pleso.org)

В перечне этих пляжей: "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Детский", "Веселка", "Галерная", "Центральный", "Черторой", "Троещина", "Тельбин", "Вербный", "Радужный" и "Пуща-Водица".

Отметим, что синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине. В частности, завтра и в среду, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях ожидаются дожди и грозы.

Кроме этого, синоптик Наталка Диденко писала, что во второй половине недели в Украине ожидается значительное похолодание, которое начнется с западных областей. На Маковея, в среду, жара в Украине еще продлится, однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха.

Добавим, по прогнозу синоптиков, завтра на западе Украины будут дожди и грозы. Однако, на востоке и в центре будет солнечно.

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