Сравните сами: в сети показали фото из Кирилловки и Ялты

Фото: Ялта (pixabay.com/PRIKOLNIY)

В сети опубликовали фотографии из украинского курорта в Запорожской области, на которых много людей

В сети сравнили количество отдыхающих в Кирилловке и Крыму, который оккупирован Россией. На пляжах Кирилловки, судя по снимкам, негде яблоку упасть, а на фотографиях из Ялты можно наблюдать несколько человек возле моря.

Фото из Кирилловки появились на сайте "РИА Мелитополь". Отмечается, что на курорте сейчас замечательная погода, прозрачное и чистое море и ласковое, нежное солнце. Как известно, несколько дней назад здесь испортились погодніе условия, что отпугивало множество туристов.

Фото: Пляжи Кирилловки (ria-m.tv)

Блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовал фотографии с аннексированного полуострова. Там сейчас бушует непогода, туристов на пляжах почти нет.

"Это 4 августа так было в Ялте. Высокий сезон тут мчался", - подписал блогер фото.

Фото: Оккупированная Ялта (RoksolanaToday&Крым25% )

Как мы ранее писали, в городе Судак, в оккупированном Крыму, в пятницу, 9 августа, подняли флаг Украины. Как рассказал советник главы Херсонской областной государственной администрации Роман Ковалев на своей странице в Facebook, флаг подняли в знак памяти о погибших морских пехотинцах.

Также мы сообщали, что в оккупированном Крыму снова начались масштабные перебои с электричеством. Как сообщают местные жители, в Евпатории местами свет выключили совсем, а в некоторых районах включают ненадолго, а потом снова выключают.