Цю модель iPhone більше не вважатимуть найкращою в лінійці Apple

Найближчими роками на лінійку iPhone від Apple чекають серйозні зміни. Уже цієї осені не буде однозначного "найкращого iPhone", як це було раніше. Претензії Pro Max на "короля" iPhone будуть оскаржуватися як ніколи раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac .

Pro Max - поки що найкращий iPhone

Якщо сьогодні ви хочете купити "найкращий" iPhone, вибір досить простий. Це буде або iPhone 16 Pro, або Pro Max - залежно від уподобань за розміром.

Історично саме Pro Max часто вважався найвидатнішим і найкращим. Apple нерідко наділяє моделі Pro Max ексклюзивними функціями, які відсутні в меншому Pro. Крім того, Pro Max має найпотужнішу батарею серед усіх iPhone. Люди також люблять великі екрани, і тут Pro Max знову у виграші.

Однак уже цієї осені зміни в лінійці iPhone внесуть плутанину в поняття "найкращий".

Попереду великі зміни для iPhone

Скоро "нудна епоха" iPhone підійде до кінця.

Після довгого періоду, коли флагманські iPhone мали вигляд і працювали майже однаково з року в рік, Apple готує по-справжньому цікаві новинки. Восени очікується вихід iPhone 17 Air, який вже зараз виглядає як потенційний хіт. Його ультратонкий дизайн може викликати відчуття пристрою з майбутнього, нагадуючи iPhone X.

Наступного року Apple випустить свій перший складаний iPhone. "iPhone Fold" збереже ультратонкий дизайн Air, але отримає новий внутрішній екран розміром 7,8 дюйма і зовнішній дисплей на 5,5 дюйма.

З чуток, Apple вдалося створити складаний екран без складки, проте вся ця технологія коштуватиме щонайменше 2 000 доларів.

Також можливо, що для лінійки наступного iPhone Apple представить "сміливу нову Pro-модель", у якій буде більше скла. За словами Марка Гурмана, це може бути спеціальна модель до 20-річчя iPhone.

Ці новинки кардинально змінять статус-кво iPhone і сильно ускладнять Pro Max задачу утримувати звання найкращого iPhone.

Передбачуваний дизайн iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

iPhone Pro Max проти Air і Fold

Порівнюючи Pro Max з новими моделями, стає зрозуміло, що поняття "найкращий" стане дуже суб'єктивним.

На папері iPhone 17 Pro Max перевершуватиме 17 Air за низкою характеристик. Але якщо одна модель здаватиметься пристроєм майбутнього, а інша стане ще товщою, вибір "найкращого" повністю залежатиме від особистих уподобань.

Наступного року це стане ще більш очевидним: у iPhone Fold екран буде більшим, ніж у Pro Max, і при цьому він, ймовірно, збереже всі функції, як у Air.

Можливо, спеціальна 20-річна модель стане новим Pro Max. Або Apple зовсім відмовиться від бренду Pro Max - поки що це невідомо.

Але одне ясно точно: беззастережне правління Pro Max як "найкращого" iPhone, здається, добігає кінця.

Товщина iPhone 17 Air і iPhone 16 Pro (фото: AppleTrack)