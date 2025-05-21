Эта модель iPhone больше не будет считаться лучшей в линейке Apple

В ближайшие годы линейкe iPhone от Apple ждут серьезные перемены. Уже этой осенью не будет однозначного “лучшего iPhone", как это было раньше. Претензии Pro Max на “короля” iPhone будет оспариваться как никогда ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Pro Max - пока что лучший iPhone

Если сегодня вы хотите купить "лучший" iPhone, выбор достаточно прост. Это будет либо iPhone 16 Pro, либо Pro Max - в зависимости от предпочтений по размеру.

Исторически именно Pro Max часто считался самым выдающимся и лучшим. Apple нередко наделяет модели Pro Max эксклюзивными функциями, которые отсутствуют в меньшем Pro. Кроме того, у Pro Max самая мощная батарея среди всех iPhone. Люди также любят большие экраны, и здесь Pro Max снова в выигрыше.

Однако уже этой осенью изменения в линейке iPhone внесут путаницу в понятие "лучший".

Впереди большие перемены для iPhone

Скоро "скучная эпоха" iPhone подойдет к концу.

После долгого периода, когда флагманские iPhone выглядели и работали почти одинаково из года в год, Apple готовит по-настоящему интересные новинки. Осенью ожидается выход iPhone 17 Air, который уже сейчас выглядит как потенциальный хит. Его ультратонкий дизайн может вызвать ощущения устройства из будущего, напоминая iPhone X.

В следующем году Apple выпустит свой первый складной iPhone. “iPhone Fold” сохранит ультратонкий дизайн Air, но получит новый внутренний экран размером 7,8 дюйма и внешний дисплей на 5,5 дюйма.

По слухам, Apple удалось создать складной экран без складки, однако вся эта технология будет стоить не менее 2 000 долларов.

Также возможно, что для линейки следующего iPhone Apple представит "смелую новую Pro-модель", в которой будет больше стекла. По словам Марка Гурмана, это может быть специальная модель к 20-летию iPhone.

Эти новинки кардинально изменят статус-кво iPhone и сильно усложнят Pro Max задачу удерживать звание лучшего iPhone.

Предполагаемый дизайн iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

iPhone Pro Max против Air и Fold

Сравнивая Pro Max с новыми моделями, становится понятно, что понятие "лучший” станет очень субъективным.

На бумаге iPhone 17 Pro Max будет превосходить 17 Air по ряду характеристик. Но если одна модель будет казаться устройством будущего, а другая станет еще толще, выбор "лучшего" полностью будет зависеть от личных предпочтений.

В следующем году это станет еще более очевидным: у iPhone Fold экран будет больше, чем у Pro Max, и при этом он, вероятно, сохранит все функции, как у Air.

Возможно, специальная 20-летняя модель станет новым Pro Max. Или Apple вовсе откажется от бренда Pro Max - пока что это неизвестно.

Но одно ясно точно: безоговорочное правление Pro Max как "лучшего" iPhone, кажется, подходит к концу.

Толщина iPhone 17 Air и iPhone 16 Pro (фото: AppleTrack)