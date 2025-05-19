20 років iPhone. Яким буде ювілейний смартфон від Apple: новини та чутки

У 2027 році виповниться 20 років з моменту виходу першого iPhone, і Apple планує відсвяткувати цю подію випуском абсолютно нового дизайну смартфона.

Про те, яким може бути iPhone до 20-річчя бренду, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, пов'язаних з продукцією Apple.

У 2017 році, до 10-річчя iPhone, компанія представила iPhone X з повністю екранним дизайном, без рамок зверху і знизу, без кнопки Home і Touch ID. Тоді ж дебютувала система Face ID, яка задала тренд для дизайну iPhone на наступні десять років.

До "iPhone XX" компанія прагне перевершити саму себе, і, згідно з чутками, Apple дійсно готує щось велике.

Компанія хоче створити повністю скляний iPhone без вирізів у дисплеї, що може стати основою для топової моделі iPhone 19 Pro. Головна мета - справжній екран від краю до краю.

Дизайн

Ювілейний iPhone 2027 року може отримати радикально новий дизайн з дисплеєм без видимої рамки або бортиків. Ранні витоки вказують на те, що Apple працює над екраном, який вигинатиметься по всіх чотирьох сторонах пристрою, створюючи ефект "безмежного" візуального сприйняття.

Apple прагне розробити здебільшого скляний iPhone з вигнутим дисплеєм і без будь-яких вирізів. Це означає впровадження підекранної технології Face ID і фронтальної камери.

Однак повністю скляний iPhone з обгорнутим по корпусу дисплеєм виявиться менш міцним порівняно з поточними моделями, що використовують титанові або алюмінієві рамки. Тому компанії, ймовірно, доведеться розробити нове, міцніше скло, перш ніж такий дизайн стане реальністю.

Очікуваний дизайн ювілейного iPhone (фото: MacRumors)

Акумулятор

Apple також розробляє нову технологію акумуляторів, яка може з'явитися в iPhone зразка 2027 року. Компанія розглядає можливість використання анодів із чистого кремнію.

Такі батареї здатні зберігати більше іонів літію на грам порівняно з сучасними аналогами, що призведе до значного збільшення часу автономної роботи без необхідності в істотному збільшенні розмірів акумулятора.

Оперативна пам'ять

Для моделей iPhone 2027 року Apple може застосувати просунуту технологію оперативної пам'яті, орієнтовану на штучний інтелект.

Зокрема, розглядають використання Mobile High Bandwidth Memory (HBM) - типу DRAM, у якому чипи пам'яті розташовують вертикально, вони з'єднуються через крихітні вертикальні з'єднання для підвищення швидкості передавання сигналу.

У смартфонах така технологія забезпечить високу пропускну спроможність даних за мінімального енергоспоживання і компактних розмірів чіпів.

Назва

Технічно ювілейна лінійка iPhone 2027 року називатиметься iPhone 19. Однак у 2017 році Apple вже порушувала лінійність, випустивши iPhone X разом з iPhone 8. Цього року компанія може піти тим самим шляхом, хоча остаточна назва поки не розкривається.

Apple може назвати пристрій iPhone 20, за аналогією з рішенням щодо iPhone X, або ж залишитися на назві iPhone 19. Також не виключено, що повністю екранна модель отримає нове ім'я - наприклад, iPhone Ultra.

Ювілейний iPhone може стати заміною лінійки Pro або продаватися паралельно з нею. Однак, з огляду на те, що в 2026 році очікується вихід складного iPhone, додавання ще однієї моделі може здатися надмірним.

Дата запуску

Імовірно, ювілейний 20-річний iPhone надійде в продаж восени 2027 року.