Імпорт iPhone та інших смартфонів із Китаю впав до мінімуму з 2011 року: що сталося

Імпорт iPhone та інших смартфонів із Китаю в США різко скоротився і досяг найнижчого рівня з 2011 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac .

Експорт китайських смартфонів у США впав

Незважаючи на те що більш жорсткі тарифи були "припинені", мито в розмірі 20%, введене в березні, продовжує діяти. Саме воно, як припускають, стало причиною падіння обсягів поставок смартфонів із Китаю в США на 1,8 млрд доларів.

Що зробив Трамп

За часів свого президентства Дональд Трамп оголошував про введення мит у розмірі до 145% на китайські товари. Згодом ці заходи були пом'якшені, але тариф у 20% залишився.

Компанія Apple вже повідомила інвесторів, що через це мито її витрати зростуть приблизно на 900 млн доларів тільки за поточний квартал.

Поки Apple покриває ці витрати самостійно, але, за повідомленнями ЗМІ, в компанії розглядають можливість збільшення цін на майбутні моделі iPhone 17, щоб зберегти прибутковість.

Експорт смартфонів у США впав на 1,8 млрд доларів

За даними Bloomberg, у квітні експорт смартфонів із Китаю до США знизився на 1,8 млрд доларів порівняно з березнем. Це рівень, який востаннє спостерігався понад 13 років тому - практично в епоху перших iPhone.

Загальний спад склав 72%, при цьому загальний обсяг поставок досяг менше 700 млн доларів. Це значно перевищує загальний спад китайського експорту в США (-21%) і підкреслює, наскільки серйозно тарифна політика США впливає на технологічні ланцюжки поставок.

Зниження поставок і в інших категоріях техніки:

Ноутбуки: -260 млн доларів

SSD-накопичувачі: -156,9 млн доларів

Ігрові консолі: -135,9 млн доларів

Також істотно скоротилися поставки бездротових навушників, моніторів та іграшок.

Apple переносить виробництво до Індії

Генеральний директор Apple Тім Кук повідомив інвесторам, що компанія прагне якомога більше продукції для США виробляти в Індії. Однак Китай, за його словами, "не полегшує цей процес".

Проте, прогрес помітний: Apple вчетверо збільшила обсяги відправки комплектуючих в Індію для складання iPhone.

За даними Головного митного управління Китаю, вартість експорту компонентів для смартфонів до Індії, де розташована найбільша виробнича база iPhone за межами Китаю, зросла в чотири рази за останній рік.