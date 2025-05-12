Причина не в митах. Apple готує підвищення цін на iPhone: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське ділове видання The Wall Street Journal .

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У повідомленні з посиланням на анонімні джерела в ланцюжку поставок ідеться про те, що компанія розглядає можливість пов'язати підвищення цін з іншими розробками, які можуть охоплювати нові функції та дизайн.

Хоча США і Китай погодилися призупинити більшість взаємних тарифів, 20% тариф, введений президентом Трампом на китайські товари через передбачувану причетність Пекіна до торгівлі фентанілом, залишається чинним і поширюється на смартфони.

Раніше Трамп звільнив смартфони та деякі інші електронні продукти від окремого взаємного тарифу на китайські товари, який тимчасово буде знижено з 125% до 10% у рамках нової торговельної угоди.

Apple стикається з труднощами в компенсації витрат на китайські тарифи виключно за рахунок додаткових заощаджень від своїх постачальників, що може вплинути на її прибутковість, якщо компанія не зможе підвищити ціни.

Тарифи на китайські товари, включно зі смартфонами, ймовірно, будуть вищими, ніж на товари з Індії та В'єтнаму - двох інших основних країн, де збираються продукти Apple. Саме тому очікується прискорення переходу Apple на виробництво смартфонів в Індії для експорту в США.

Однак, за даними WSJ, для найприбутковіших висококласних телефонів Apple, таких як моделі Pro і Pro Max, китайські фабрики, як очікується, продовжать виконувати більшу частину виробництва.

Хоча індійські фабрики здатні виробляти моделі Pro, інфраструктура і технічні можливості Індії поки що недостатні для підтримки масового виробництва в тому масштабі, який наразі пропонує Китай.